Certaldo, Consiglio Comunale: via libera a investimenti per scuole, infrastrutture e turismo

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Certaldo del 27 novembre 2025 sono stati approvati importanti provvedimenti riguardanti la programmazione amministrativa e lo sviluppo del territorio.

In apertura di seduta sono stati letti e approvati i verbali delle precedenti riunioni del 29 settembre, 22 e 27 ottobre 2025.

Il Consiglio ha quindi discusso la surroga del Consigliere comunale dimissionario Pardo Cellini. Con voto unanime (15 voti favorevoli) la delibera è stata approvata con l’ingresso in Consiglio del nuovo Consigliere Andrea Ridi.

Tra i punti centrali della seduta, l’approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2025–2027, ultima variazione utile che introduce molti interventi significativi a beneficio dei servizi pubblici e delle infrastrutture cittadine.

Una delle principali novità riguarda lo stanziamento di 140.000 euro destinati all’acquisto di un nuovo pulmino scolastico. L’investimento si inserisce nel percorso politico intrapreso dall’Amministrazione per la gestione diretta del trasporto scolastico, scelta che consente una riduzione dei costi di manutenzione dei mezzi e un miglioramento complessivo del servizio offerto alle famiglie.

La variazione di bilancio permette inoltre di completare il finanziamento degli interventi di coibentazione della piscina olimpica esterna, per un investimento complessivo pari a 90.000 euro, finalizzato a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto e la sua fruibilità.

Un ulteriore stanziamento è stato destinato alla manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario nel tratto di collegamento tra Pian di Sotto e Via Toscana, con la sostituzione di un giunto strutturale. L’intervento, necessario per garantire sicurezza e continuità viaria, ammonta a circa 80.000 euro.

Infine, il Consiglio ha dato il via libera all’acquisto di nuovi arredi urbani per un importo di circa 10.000 euro, con l’obiettivo di migliorare la qualità e il decoro degli spazi pubblici.

Alla fine della discussione è stato dato al tema del turismo. Il Consiglio ha approvato l’adeguamento della convenzione del 2021, necessario in seguito alla Legge regionale n. 61/2024 della Toscana, che introduce nuove disposizioni in materia di governance turistica. L’adeguamento prevede una gestione condivisa delle risorse tra i Comuni dell’Unione e favorirà un coordinamento più strutturato tra gli Assessori al turismo, con l’obiettivo di migliorare la promozione integrata del territorio.

La registrazione integrale della seduta è disponibile sul canale YouTube istituzionale del Comune di Certaldo al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=22Mzi_fUM7Y

Questo l’esito completo delle votazioni:

5 - Variazioni al bilancio preventivo 2025/2027 - VOTANTI 16: approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo), 5 contrari (Più Certaldo, Fratelli d’Italia), 1 astenuto (AVS).

6 - Approvazione costituzione servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica mt/mb, servitù elettrodotti afferenti e servitù di passaggio in favore di e-distribuzione spa - VOTANTI 16: approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo), 6 contrari (Più Certaldo, Fratelli d’Italia, AVS).

7 - Approvazione della convenzione tra l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e i Comuni aderenti per l’esercizio associato di funzioni in ambito turistico - VOTANTI 16: approvato con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Più Certaldo, AVS), 1 astenuto (FDI).

8 – Acquisto area a parcheggio posta a lato della Stazione Ferroviaria di Certaldo, di proprietà di F.S. Sistemi Urbani (Foglio 54 P.LLA 656) – Integrazione delibera Consiglio Comunale N.52 del 20/10/2025 con indicazione del codice univoco di progetto CUP J59I25001890004 - VOTANTI 16: approvato all’unanimità con 16 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Più Certaldo, AVS).

9 - Mozione: Interruzione del rapporto di collaborazione tra Aquatempra e il Comune per la gestione della nuova piscina - presentata dal gruppo Avs - VOTANTI 16: non approvato con 1 voto favorevole (AVS), 11 contrari (PD, Sarà Certaldo), 4 astenuti (Più Certaldo).

9 - Interrogazione: Lavori di rifacimento del centro cittadino - presentata dal gruppo Più Certaldo (trattazione in forma segreta).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

