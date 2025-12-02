A Certaldo arriva il Natale: eventi, musica e atmosfere suggestive animeranno il centro storico e il borgo alto

Un programma variegato, pensato per coinvolgere famiglie, bambini, visitatori e tutta la comunità, accompagnerà l’attesa delle feste con iniziative culturali, creative e di intrattenimento.

Si parte sabato 6 dicembre con “Luci e Melodie”: alle ore 17, in Piazza Boccaccio, l’accensione dell’Albero di Natale darà ufficialmente il via alle festività, accompagnata dai cori e dal concerto dei bambini dell’Associazione Polis.

Dalle ore 15 la piazza si trasformerà poi in uno spazio dedicato ai più piccoli con laboratori creativi, la possibilità di incontrare Babbo Natale e creare addobbi e letterine grazie alla collaborazione della Confraternita della Misericordia.

Il pomeriggio sarà arricchito dal tradizionale vin brulè offerto dal Gruppo Fratres. Per tutto il giorno, le vie del centro ospiteranno il mercatino degli artigiani, con prodotti locali e tante idee regalo.

Domenica 7 dicembre l’atmosfera continuerà con “Aspettando il Natale”, che dalle ore 15 vedrà una banda itinerante animare le strade insieme a Babbo Natale, pronto a distribuire caramelle ai bambini e raccogliere le loro letterine.

Lunedì 8 dicembre sarà la volta dei “Presepi in Certaldo Alto”: dalle ore 15, nella Limonaia del borgo medievale e nel parterre di Palazzo Pretorio, apriranno i tradizionali presepi curati dall’Associazione Centro Storico Certaldo Alto, un appuntamento suggestivo che celebra la magia del Natale in uno scenario unico.

Sabato 13 dicembre arriverà “Il Villaggio di Babbo Natale”, un pomeriggio fiabesco che dalle ore 15 trasformerà vie e piazze in un vero percorso polare, tra renne, casette illuminate, igloo scintillanti e atmosfere artiche. I bambini potranno partecipare a laboratori didattici, incontrare i folletti di Santa Claus e vivere l’emozione dei giri sui pony di Babbo Natale. In Via 2 Giugno saranno inoltre proposti laboratori creativi a cura della Croce Rossa e dell’Associazione Ohana.

Domenica 14 dicembre protagonista sarà “Colora Natale”: dalle ore 15 Piazza Boccaccio accoglierà laboratori artistici e attività creative per bambini, insieme ai truccabimbi, grazie all’Edicola Il Giglio d’Oro e ai Rioni. Nelle vie del centro, la Bandaccia accompagnerà il pomeriggio con uno show musicale itinerante, portando ritmo e allegria.

Giovedì 18 dicembre dalle 17 alle 18 “InCanto di Natale”, coro itinerante dei bambini della Scuola Maria SS. Bambina con melodie natalizie che scaldano il cuore in via 2 Giugno e Piazza della Libertà

Sabato 20 dicembre l’iniziativa “Su e Giù Certaldo Insieme” unirà idealmente la parte alta e la parte bassa della città attraverso un grande tappeto rosso che, dalle ore 15, andrà da Via 2 Giugno a Via Boccaccio in Certaldo Alto, trasformando l’intero percorso in un simbolico e affascinante palcoscenico urbano, a cura dell’Associazione Terra di Valdelsa.

E poi Giocando tra palloncini e pop-corn, a cura di AVIS.

Domenica 21 dicembre sarà dedicata alla tradizione con la “Fiera di’ Boccaccio”, che per l’intera giornata porterà il mercato settimanale nel cuore del paese, grazie alla collaborazione con Confesercenti.

Il ciclo di appuntamenti natalizi si concluderà martedì 6 gennaio con “La Befana”: dalle ore 15, in Piazza Boccaccio, la celebre figura arriverà per salutare i bambini con dolcetti e animazioni, un evento a cura della Pro Loco. Per tutta la giornata, le vie del centro ospiteranno nuovamente il mercatino degli artigiani, con tante creazioni, prodotti locali e proposte regalo.

Un calendario ricco e suggestivo che conferma la volontà del Comune di Certaldo e delle associazioni del territorio di offrire a cittadini e visitatori un Natale intenso, partecipato e capace di valorizzare le tradizioni e la bellezza del paese.

