Certaldo, quinta Edizione da record della 'Corsa dei Carretti in discesa del Fiano': i risultati e la classifica finale

Quinta edizione da record per la gara dei carretti al Fiano: 63 piloti da tutta Italia e un messaggio di pace La quinta edizione della gara dei carretti del Fiano si è rivelata un successo straordinario, trasformando il paese in un vivace palcoscenico di sport, creatività e comunità.

Ben 63 piloti hanno partecipato alla manifestazione, arrivando non solo dai paesi limitrofi ma anche da Carcheri, Peccioli, Brescia, Lucca, Arezzo, Bologna, Trapani e Perugia, a testimonianza della crescente risonanza nazionale dell’evento. La giornata è iniziata alle 9:30 con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco, che ha dato ufficialmente il via alle discese.

Da quel momento, fino alle 19, il pubblico ha potuto assistere a una lunga serie di prove, sfide e momenti di festa. Particolarmente emozionante la grande partecipazione di ragazze, bambini e bambine, fra cui spiccava una piccolissima concorrente di soli 4 anni, accolta da un caloroso applauso.

Uno dei momenti più suggestivi dell’intera giornata è stato il passaggio del carro folcloristico dei Conti, padre e figlio, che hanno presentato un’opera dal forte valore simbolico: una bara adornata con le bandiere della pace, con la scritta “La guerra non deve vincere”. Un messaggio potente, che ha colpito pubblico e giuria e che è valso al carro l’assegnazione del Premio Memorial dedicato a Roberto Taddei.

Le premiazioni hanno coinvolto tutte le categorie, inclusi i più piccoli, protagonisti entusiasti della giornata.

Nella sezione dedicata ai carretti a cuscinetto: Categoria Cuscinetto tradizionale: 1° Matti Altadonna Pio (Arezzo) 2° Mangiapane Mario (Trapani) 3° Ricotta Andrea (Fiano) Categoria Cuscinetto tradizionale Fiano: 1° Ricotta Andrea (Fiano) 2° Mantia Stefano (Certaldo) 3° Pagano Maurizio (Certaldo)

La manifestazione si è conclusa tra applausi e grande soddisfazione, con un ringraziamento corale rivolto a tutti i volontari, il cui impegno ha permesso di realizzare un’edizione definita da molti come una delle più belle e partecipate di sempre.

Notevole lo sforzo per l'Associazione Rione “Le Fonti” per l'organizzazione della gara: 42 volontari impegnati per l'allestimento del tracciato con la protezione dei punti critici del tracciato con l'utilizzo di 120 balle di paglia, 80 pneumatci e 18 transenne, per il presidio del percorso con i commissari gara , per la conduzione della risalita dei carretti dall'arrivo alla partenza, per la preparazione dell'area ristoro e del pranzo gara.

Il Comitato organizzatore è stato coadiuvato da numerose associazioni per lo svolgimento della manifestazione , la Misericordia di Certaldo ha gestito il servizio sanitario, la Radio Associazione Valdelsa ha curato i contatti radio lungo il percorso, la Prociv Certaldo ha coperto le zone sensibili del tracciato, DJ Woods per il Dj set, ed un ringraziamento speciale va a Edoardo Parri e alla Momento Media Agency per quanto concerne la parte foto e media. Si ringraziano inoltre, dott. Fabio Fimia, il Forno Moderno, il Circolo Ricreativo Fiano Lucardo e la Pizzeria Il Fiano per il prezioso contributo e il sostegno offerto alla manifestazione.

Questo evento rientra tra le tradizioni popolari riconosciute dal tradev, centro di documentazione delle tradizioni popolari dell’empolese val delsa. Ricordiamo che la gara era inserita nel circuito di Speeddown Italia l'organismo che coordina l'attività di questo genere di competizioni.

Il Fiano archivia così una quinta edizione indimenticabile, ricca di valori, sport e comunità, e già guarda con entusiasmo alla prossima sfida !

RISULTATI DELLE VARIE CATEGORIE

Categoria Cuscinetto singolo: 1° Gelli Fabrizio (Colle di Val d'Elsa) 2° Giusti Stefano (Firenze) 3° Bendoni Genny (Certaldo)

Categoria Cuscinetto singolo Junior: 1° Palandri Cosimo (Ginestra Fiorentin) 2° Ricci Enea (Certaldo)

Categoria Cuscinetto tradizionale: 1° Matti Altadonna Pio (Arezzo) 2° Mangiapane Mario (Trapani) 3° Ricotta Andrea (Fiano)

Categoria Cuscinetto tradizionale Fiano: 1° Ricotta Andrea (Fiano) 2° Mantia Stefano (Certaldo) 3° Pagano Maurizio (Certaldo)

Categoria Folk Biposto: 1° Conti Alessandro – Conti Giorgio (Fiano)

Categoria Folk singolo: 1° Danieli Gianni (Bologna)

Categoria Carretto ruote Cebora: 1° Giusti Stefano (Firenze) 2° Marovelli Marco (San Marcello Pistoiese) 3° Begliomini Claudio (Piteglio)

Categoria kart tradizionale da discesa: 1° Bartoccini Cristian (Magione) 2° Cancelloni Antonio (Magione) 3° Dinelli Fabiano (Lucca)

Categoria kart tradizionale new generation: 1° Volpi Andrea (Magione) 2° Tenerini Pietro (Magione) 3° Marcucci Francesco (Lastra a Signa)

Categoria trike Junior: 1° Crudeli Maurizio (Lucca)

Categoria Inline: 1° Ubaldi Ubaldo (Lamporecchio) 2° Carli Michela (Firenze)

Categoria carretto gommato singolo: 1° Giuntinelli Stephen (Peccioli) 2° Bessi Gianluca (Peccioli) 3° Mascagni Giacomo (Peccioli)

Categoria Gravity Bike: 1°Fricchione Marco (Arezzo) 2° Lusini Luca (Cerreto Guidi) 3° Braccia Giorgio (Pescara)

Categoria Skeleton: 1° Mangiapane Mario (Trapani) 2° Patisso Emanuele (Bologna) 3° Torre Ferruccio (Lucca)

Categoria kart: 1° Targhetti Spartaco (Brescia) Categoria Streetluge: 1° Gori Sergio (Sambuca Pistoiese) 2° Torre Ferruccio (Lucca)

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

