Cinquantun nuovi donatori e donatrici da Montopoli

«Dal Comune di Montopoli – commenta la vicesindaca Irene Cavallini – rinnoviamo l’appello alla continuità nella donazione, anche nella fase di recente aggiornamento del sistema informatico dei Servizi Trasfusionali dell’ Ausl Toscana Centro. Si tratta di un passaggio tecnico necessario per rendere i centri più sicuri ed efficienti, ma che può comportare qualche rallentamento. Proprio per questo invitiamo tutti a non interrompere il proprio impegno: la generosità dei donatori è fondamentale sempre, e ancor di più in momenti come questo. Durante le iniziative “Donare ti dona” all’interno del Dono day 2025, organizzate insieme alle sezioni locali di Avis e Fratres, abbiamo capito quanto sia importante sensibilizzare, informare e mantenere alta l’attenzione sulla necessità di donare con costanza».

Il progetto “Donare ti dona” ha previsto per oltre un mese la partecipazione con stand e materiale informativo delle due associazione locali di donatori di sangue agli eventi organizzati a Montopoli e nelle frazioni e che si è concluso al centro trasfusionale di Fucecchio per accogliere i nuovi candidati alla donazione.

«Il lavoro svolto in perfetta sinergia e reciproca collaborazione tra le associazioni dei donatori Avis e Fratres e l’amministrazione comunale ha portato a un risultato eccezionale che ci rende tutti felici e orgogliosi. Un’iniziativa lodevole e fruttuosa – hanno detto dalle due associazioni - che mette in evidenza quanto sia vero il detto “L’unione fa la forza”. La speranza è che possa ripetersi anche il prossimo anno; nel frattempo le nostre associazioni Avis e Fratres continueranno a svolgere la loro opera quotidiana di promozione al dono del sangue perché purtroppo di sangue c’è sempre bisogno e il sangue, per salvare vite umane, non si produce in laboratorio ma può solo essere donato».

Un’iniziativa che ha portato all’ingaggio di 51 nuovi donatori e donatrici.

«È stato un piacere contribuire al percorso virtuoso culminato in un’apertura straordinaria del centro trasfusionale di Fucecchio – ha detto la dottoressa responsabile Elvira Martinelli - per accogliere i donatori di sangue e molti candidati donatori che hanno iniziato il loro percorso. A tutti i candidati donatori dico che siete voi la nostra forza e una delle leve sulla quale si sostiene il sistema sanitario nazionale. A voi passa il testimone dei nostri donatori storici, il vostro impegno ci fa sperare per la salute e, a volte, la sopravvivenza, di molti pazienti che combattono per superare gravi malattie».

«Il ringraziamento più grande - conclude la vicesindaca Cavallini - va indubbiamente a tutti quei cittadini e cittadine che hanno risposto all’invito a donare il sangue, molti dei quali giovani: un dato che alimenta soddisfazione e fiducia nel futuro, confermando quanto la solidarietà continui a scorrere forte nella comunità».

