Cittadinanza onoraria ad Albanese, Firenze dice no. Funaro: "Non opportuno"

La sindaca ha motivato la scelta sottolineando come, secondo la sua valutazione, Albanese abbia in più occasioni mandato messaggi "che portano a dividere più che unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo, come sindaca della città di Firenze, non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria".

La presa di posizione del sindaco arriva dopo l’episodio avvenuto a Torino, dove manifestanti Pro-Palestina hanno fatto irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa. Un "fatto gravissimo", come l'ha definito Funaro, che ha espresso solidarietà al direttore e ai giornalisti, sottolineando che "gesti come questo non hanno nulla a che vedere con i valori della pace e con la difesa del popolo palestinese".

Albanese aveva dichiarato nei giorni scorsi che il gesto compiuto dai pro-pal "sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro". La frase ha suscitato reazioni immediate, in particolare a Bologna, dove la cittadinanza onoraria conferita ad Albanese lo scorso 6 ottobre è stata rimessa al centro del dibattito.

Funaro ha voluto rimarcare la distanza tra le dichiarazioni della relatrice e la linea della città, interrompendo così i lavori per il conferimento della cittadinanza onoraria ad Albanese.

