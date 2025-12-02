Come è andato il weekend per le giovanili Abc

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend per Abc.

UNDER 19 GOLD

Un’occasione letteralmente sprecata per i ragazzi di Renato Gasperoni, che lasciano a Ghezzano due punti importanti nella corsa verso le prime tre posizioni valevoli per il passaggio alla seconda fase: 75-68 il finale. Prestazione indubbiamente sottotono quella dei gialloblu, che dopo il punto a punto iniziale mettono la testa avanti nella seconda frazione senza però riuscire a trovare continuità, tanto che all’intervallo i locali guidano di nuovo sul 36-31. Nella ripresa Ghezzano continua a mantenere il controllo (46-41 alla terza sirena), rispedendo indietro ogni tentativo castellano di impattare nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno lunedì 8 dicembre alle 21 al PalaBetti contro il Basketball Club Lucca, ultima giornata della prima fase.

Gmv Ghezzano – Abc Castelfiorentino 75-68

Tabellino: Garbetti 1, Ticciati 25, Baldi 3, Vallerani 7, Leti 4, Marchetti 11, Ciulli 13, Bini, Fiorentini, Kamberaj, Niccolini 3, Giglioli 1. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 20-19, 16-12, 10-10, 29-27

UNDER 15 ECCELLENZA

Secondo squillo consecutivo per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che davanti al proprio pubblico chiudono la pratica Shoemakers Monsummano sull’83-76. Contro una diretta concorrente, i gialloblu confermano le buone indicazioni emerse sette giorni fa a Pontedera e di fatto guidano per tutti i quaranta minuti. Ottimo l’approccio della truppa castellana, che viaggia su buoni ritmi chiudendo il primo quarto sul +6 (22-16), che diventa +8 al riposo lungo (43-35). Nella seconda parte gli ospiti provano ad impattare, ma i gialloblu tengono alta la concentrazione e toccano anche il +16 (62-46), per poi amministrare con autorità la volata finale.

Prossimo impegno domenica 7 dicembre alle 11 sul parquet di Valdelsa.

Abc Castelfiorentino – Shoemakers Monsummano 83-76

Tabellino: Macchi 2, Nardi 8, Giovannoni 13, Bellesi, Mannocci 6, Profeti 21, Scherillo, Faffi, Barbieri, Falorni 8, Muoio 2, Bertelli 23. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 22-16, 21-19, 22-20, 18-21

UNDER 13 REGIONALE

Prosegue l’imbattibilità dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che battono a domicilio la Folgore Fucecchio con un perentorio 42-83. Gara a senso unico fin dalla palla a due, con i gialloblu solidi padroni del campo per l’intera durata del match. Così, se dopo dieci giri di cronometro il tabellone segna già 10-22, nella seconda frazione il divario diviene abisso, con un parziale di 7-30 che scrive 17-52 all’intervallo lungo. Con la gara ormai ipotecata, niente da segnalare nella ripresa, quando all’Abc basta amministrare fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 6 dicembre alle 16 al PalaBetti contro il Biancorosso Empoli.

Folgore Fucecchio – Abc Castelfiorentino 42-83

Sono scesi in campo: Costa, Delli Carri, Fineschi, De Simone, Sordi, Lisi, Iori, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 10-22, 7-30, 6-24, 19-7

UNDER 17 FEMMINILE

Nello scontro diretto non arriva il primo successo stagionale per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che cadono per 57-35 sul parquet della Synergy Valdarno. Nonostante la sconfitta, ne emerge una gara sostanzialmente combattuta, con le gialloblu che chiudono a -5 il primo quarto (12-7), salvo poi abbassare l’intensità difensiva nella seconda frazione e subire il break che di fatto indirizza i giochi: 32-17 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi le locali amministrano, e non basta la reazione castellana nel finale per colmare il divario e girare l’inerzia.

Prossimo impegno sabato 6 dicembre alle 16:30 al PalaGilardetti contro Sansepolcro.

Synergy Basket – Gialloblu Castelfiorentino 57-35

Tabellino: Montanelli 5, Antognotti 15, Jahelezi S. 4, Latini 2, Dainelli 2, Jahelezi N. 7, Ciampolini, Mancini, Majia, Panzani, Fontanelli. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 12-7, 20-10, 12-5, 13-13

MINIBASKET

Weekend ricchissimo per il settore minibasket gialloblu, che ha portato a casa cinque delle sei partite disputate nel fine settimana. A partire dai due gruppi Esordienti, maschile e femminile, entrambi protagonisti di altrettanti successi: i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani sono andati ad espugnare il parquet del Santo Stefano Campi, mentre le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli hanno fatto valere il fattore campo superando la Sestese. Una vittoria ed una sconfitta, invece, per le due squadre 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli: gli Aquilotti Big hanno ceduto il passo all’Use Empoli nel derby esterno, mentre gli Aquilotti Open hanno avuto la meglio a Valdisieve. Grandissima vittoria lontano da casa per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Nicol Banchelli, corsari sul parquet del Cus Firenze, cui ha fatto eco l’altrettanto super successo degli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, andati a vincere sul parquet dell’Union Prato.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate