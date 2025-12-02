Conviviale del Rotary Club Empoli, il senatore Parrini parla di 'Europa al bivio'

Il Rotary Club Empoli, nella sua tradizionale conviviale alla Cucina S. Andrea, ha ospitato il Senatore Dario Parrini per parlare di “Europa al bivio”, un tema di grande attualità. Dopo la significativa introduzione al tema della serata da parte del Presidente del Rotary Giovanni Calugi, il relatore Dario Parrini ha intrattenuto con affabile e competente dialettica l’attenta e numerosa platea di soci e ospiti. Facendo riferimento all’insigne figura di illuminato statista, qual era Alcide De Gasperi, uno nei primi ad aver creduto alla necessità di una Europa unita, Parrini ha ribadito come il tema dell’Europa sia di fondamentale importanza e ancora molto da sviluppare. Vede come necessario un rafforzamento dell’integrazione politica ed economica, e a questo scopo ritiene importante una maggiore capacità decisionale da parte delle istituzioni europee e un rafforzamento del Parlamento europeo, in modo da renderlo una vera espressione della volontà popolare europea.

Sarebbe necessario superare i nazionalismi e arrivare ad un’Europa veramente federale. Un altro punto centrale della visione di Parrini è l'uguaglianza tra i paesi europei, in particolare in un momento storico in cui le disuguaglianze economiche e sociali sono cresciute all'interno dell'Unione. Per lui è essenziale che l'Europa non si limiti a un'unione economica, ma si fondi su un principio di solidarietà che aiuti i Paesi in difficoltà, come dimostrato durante la pandemia e la crisi dei rifugiati. Anche la gestione dei flussi migratori sarebbe da trasferire e affrontare in sede europea. Ha inoltre fatto riferimento al problema della unanimità prevista per la validità delle decisioni del Consiglio europeo, dove pertanto tale processo decisionale richiede il consenso totale di tutti gli Stati membri senza alcun voto contrario. Numerosi e interessanti gli interventi che hanno generato un produttivo dibattito a dimostrazione dell’interesse e della partecipazione attiva al tema proposto.

