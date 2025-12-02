Empoli, rinnovata la convenzione con i volontari dell’ANC per la sicurezza partecipata

È stata firmata ieri dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e dal presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Empoli - Nucleo di Volontariato, Piero Del Colombo, la convenzione che rinnova le attività dei volontari sul territorio comunale.

Il progetto rientra nelle procedure della sicurezza partecipata, con vari attori che si affiancano, senza sostituirli, alle forze dell'ordine. Volontariato e cittadinanza, nel rispetto delle loro competenze e prerogativa, puntano a collaborare con gli organi di polizia per operazioni di osservazione e segnalazione di situazioni critiche nelle zone sensibili del Comune.

La convenzione era già stata stipulata a maggio 2024 e con la firma del 1 dicembre si rinnova l'alleanza dopo gli esiti positivi già validati nell'ambito della prevenzione e del contrasto di eventi che mettevano a rischio la sicurezza urbana.

Nella convenzione si stabiliscono le attività dell'Associazione, con volontari che presteranno servizio in orario serale per alcuni giorni della settimana in varie zone ritenute sensibili come piazza Don Minzoni, viale Buozzi, al Parco della Rimembranza e in piazza Madonna della Quiete, oltre che alle manifestazioni di carattere culturale o ricreativo, promosse e/o patrocinate dall'amministrazione comunale, concordate di volta in volta con l'amministrazione.

Il personale volontario, durante lo svolgimento delle attività dovrà essere munito di specifici contrassegni identificativi come vestiario e distintivo dell'Associazione, che ne consenta l'immediato riconoscimento da parte della cittadinanza.

La sezione locale dell'ANC ringrazia per il rinnovo della convenzione che prosegue ininterrottamente con il Comune di Empoli sin dal 2018, con reciproca soddisfazione e buoni riscontri da parte della cittadinanza e dei commercianti.

Il sindaco Alessio Mantellassi commenta: "Da primo cittadino e da iscritto all'Associazione Nazionale Carabinieri, sono orgoglioso del rinnovo della convenzione per attività di monitoraggio. Avere un presidio in più sul territorio è sempre un aiuto per il cittadino, che riconoscendo il distintivo può rivolgersi ai volontari dell'ANC per segnalare condotte contrarie alla sicurezza pubblica. L'affiancamento al lavoro costante delle forze dell'ordine è un tassello in più per avere un centro storico vivibile e sicuro".

L'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini, spiega: "Continuiamo con grande piacere la collaborazione con l'ANC sezione di Empoli - Nucleo di Volontariato. Parliamo di interventi di sostegno alla cittadinanza nel solco di quanto fatto con il progetto dei vigili di prossimità, con un rapporto più vicino tra la cittadinanza e le forze dell'ordine. La presenza dei volontari permette di mediare le richieste verso le autorità preposte e inoltre è anche un fattore di deterrenza contro possibili atti criminali. Continuiamo a lavorare per la sicurezza del centro storico anche con gli altri strumenti come le ordinanze di anticipazione dell'orario di chiusura di alcuni esercizi commerciali, le limitazioni sulla vendita di alcol, la riqualificazione di parchi e giardini e l'implementazione della videosorveglianza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa