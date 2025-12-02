Empoli, alla libreria Rinascita la presentazione del libro 'Breve storia del battesimo' di Samuela Marconcini

Giovedì 4 dicembre, alle ore 18.15, presso la libreria Rinascita di Empoli, verrà presentato il libro Breve storia del battesimo, di Samuela Marconcini. All’incontro sarà presente l’autrice, che dialogherà con l’insegnante Andrea Bruscino.

Il libro

Perché ancora oggi si continuano a battezzare i propri figli, in una società dominata dal relativismo religioso? Si tratta di un rigurgito identitario, a cui si contrappongono i sempre più numerosi “sbattezzi”? Quando e perché si è iniziato a battezzare? Chi era davvero Giovanni il Battista?

Cosa rappresentano i battisteri e perché la loro costruzione si è interrotta? Quali furono le cause della violenza inaudita contro gli anabattisti in piena età moderna, perseguitati tanto dai cattolici quanto dai protestanti?

A queste e a molte altre domande il volume cerca di rispondere con un linguaggio rigoroso ma scorrevole, tentando di fare luce su una pratica millenaria. Offre spunti di riflessione inediti e indicazioni per ulteriori ricerche, con l’obiettivo di appassionare i lettori a un tema solo apparentemente scontato, ma in realtà estremamente controverso sul piano teologico e affascinante: il battesimo e la sua evoluzione nel tempo.

Biografia dell’autrice

Samuela Marconcini è ricercatrice indipendente, specializzata in storia degli ebrei in Italia in età moderna, attualmente coinvolta nel progetto di ricerca Solidamin sulle reti di solidarietà internazionali delle minoranze religiose in Europa, con un focus sulla comunità ebraica di Livorno.

Dopo il dottorato in storia moderna conseguito nel 2011 alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nel 2024 ha completato un percorso universitario in studi ebraici presso l’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (UCEI). Ha pubblicato, tra l’altro, Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze tra Seicento e Settecento, vincitore del premio Sangalli per la storia religiosa nel 2016, e numerosi altri studi scientifici.