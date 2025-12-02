Famiglia nel bosco e figli allontanati, un caso nell'Aretino

Un nuovo caso simile a quello della cosiddetta "famiglia nel bosco" emerge in Toscana, a Caprese Michelangelo, dove due bambini di 4 e 8 anni sono stati allontanati dai genitori dopo un intervento congiunto di carabinieri, assistenti sociali e personale inviato dal Tribunale per i minorenni di Firenze. L’operazione, avvenuta il 16 ottobre, è stata ripresa dalle videocamere della famiglia: il più piccolo sarebbe stato portato via in pigiama e senza scarpe mentre chiedeva aiuto.

La coppia – Harald, perito elettronico originario di Bolzano, e Nadia, di origine bielorussa – denuncia di non avere più notizie dei figli da 47 giorni e parla di un intervento "sproporzionato". I due, che secondo quanto emerso farebbe parte di un gruppo 'Uomo vivo, donna viva' che rifiuta l'autorità, vivevano da tempo in un’abitazione isolata nel bosco e avevano scelto l’istruzione parentale, ma secondo il decreto del Tribunale minorile erano emerse irregolarità nella procedura, oltre alla mancata collaborazione con i servizi sociali per i controlli sanitari.

La sindaca di Caprese Michelangelo, Marida Brogialdi, conferma che il caso era monitorato dagli uffici comunali. "Sono dispiaciuta per quanto accaduto – spiega – ma l’operazione è stata disposta dal Tribunale dei minori e coordinata con carabinieri e servizi sociali". Brogialdi precisa che nel territorio la scuola parentale è praticata da diverse famiglie, soprattutto straniere, che vivono in casolari del bosco: "È un fenomeno diffuso, ma queste famiglie procedono regolarmente con gli esami annuali. In questo caso i due bambini non risultavano iscritti a nessuna procedura di istruzione parentale e non avevano mai sostenuto le verifiche previste".

Notizie correlate