Giornata nazionale degli alberi, cura del verde per gli ospiti della Rsa Remaggi

La RSA Matteo Remaggi ha celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi con un evento annuale che pone al centro la cura, la continuità della vita e il valore delle persone anziane. L’evento “Alberi per il futuro”, tenutosi sabato 29 novembre alle ore 09,30, alla presenza di una folta rappresentanza di Ospiti e di operatori, è stato dedicato alla manutenzione dell'albero da frutto piantato 2 anni fa e non ha voluto essere solo un atto simbolico, ma si inserisce in un impegno ambientale concreto e misurabile della struttura.

“Da tempo, infatti, la Rsa - ha ricordato Giuseppe Cecchi, presidente del Consiglio di amministrazione – presta particolare attenzione, nelle proprie attività, al rispetto dell’ambiente ed al contatto con la natura ed ha portato avanti, negli anni, diversi progetti di cura del verde e di riciclo creativo, insieme anche ad alcune Associazioni del territorio”, La Rosa Amara e Mani Attive, presenti alla mattinata. L'albero, con la sua crescita costante, la necessità di attenzioni e le forti radici, è la perfetta metafora del valore degli ospiti e della cura che la RSA Remaggi offre. Accudirlo rafforza l'autostima, stimola la memoria e, soprattutto, valorizza il ruolo dei nostri anziani, rendendoli protagonisti attivi di un progetto a lungo termine. Questo evento celebra anche la loro saggezza.

A sottolineare il valore comunitario e istituzionale dell'iniziativa, oltre al presidente Cecchi ed i Consiglieri Guglielmo Patterson e Barbara Maneschi, in rappresentanza della Giunta Comunale erano presenti l’Assessora Giulia Guainai, con delega al sociale ed alle pari opportunità e l’assessore Paolo Cipolli con delega al bilancio ed alle partecipate, David Barontini, neo nominato Assessore all’Ambiente della Regione Toscana ed i vertici organizzativi di Sogefarm.

La loro presenza ha rappresentato un segno tangibile del sostegno alle attività che promuovono l'inclusione, il benessere e l'alta qualità della cura degli anziani residenti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti anche dagli investimenti effettuati nel progetto di efficientamento energetico dell’Edificio A della Rsa, arrivato ormai alle fasi conclusive. Questo progetto dimostra che l'amore per l'ambiente non si ferma al parco, ma si traduce in azioni strutturali volte a migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale dell'intera RSA.

La cura dell'albero diventa così l'espressione sul campo di una strategia ambientale ad ampio raggio. L’iniziativa è stata un’ulteriore occasione per ribadire come il contatto con la natura, come atto significativo di cura e sostenibilità sia fondamentale strumento di accrescimento del benessere e della qualità di vita attiva degli anziani Ospiti della struttura.

Fonte: Ufficio stampa

