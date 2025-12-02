Giornata nazionale degli alberi, cura del verde per gli ospiti della Rsa Remaggi

Attualità Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

La RSA Matteo Remaggi ha celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi con un evento annuale che pone al centro la cura, la continuità della vita e il valore delle persone anziane. L’evento “Alberi per il futuro”, tenutosi sabato 29 novembre alle ore 09,30, alla presenza di una folta rappresentanza di Ospiti e di operatori, è stato dedicato alla manutenzione dell'albero da frutto piantato 2 anni fa e non ha voluto essere solo un atto simbolico, ma si inserisce in un impegno ambientale concreto e misurabile della struttura.

“Da tempo, infatti, la Rsa - ha ricordato Giuseppe Cecchi, presidente del Consiglio di amministrazione – presta particolare attenzione, nelle proprie attività, al rispetto dell’ambiente ed al contatto con la natura ed ha portato avanti, negli anni, diversi progetti di cura del verde e di riciclo creativo, insieme anche ad alcune Associazioni del territorio”, La Rosa Amara e Mani Attive, presenti alla mattinata. L'albero, con la sua crescita costante, la necessità di attenzioni e le forti radici, è la perfetta metafora del valore degli ospiti e della cura che la RSA Remaggi offre. Accudirlo rafforza l'autostima, stimola la memoria e, soprattutto, valorizza il ruolo dei nostri anziani, rendendoli protagonisti attivi di un progetto a lungo termine. Questo evento celebra anche la loro saggezza.

A sottolineare il valore comunitario e istituzionale dell'iniziativa, oltre al presidente Cecchi ed i Consiglieri Guglielmo Patterson e Barbara Maneschi, in rappresentanza della Giunta Comunale erano presenti l’Assessora Giulia Guainai, con delega al sociale ed alle pari opportunità e l’assessore Paolo Cipolli con delega al bilancio ed alle partecipate, David Barontini, neo nominato Assessore all’Ambiente della Regione Toscana ed i vertici organizzativi di Sogefarm.

La loro presenza ha rappresentato un segno tangibile del sostegno alle attività che promuovono l'inclusione, il benessere e l'alta qualità della cura degli anziani residenti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità perseguiti anche dagli investimenti effettuati nel progetto di efficientamento energetico dell’Edificio A della Rsa, arrivato ormai alle fasi conclusive. Questo progetto dimostra che l'amore per l'ambiente non si ferma al parco, ma si traduce in azioni strutturali volte a migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale dell'intera RSA.

La cura dell'albero diventa così l'espressione sul campo di una strategia ambientale ad ampio raggio. L’iniziativa è stata un’ulteriore occasione per ribadire come il contatto con la natura, come atto significativo di cura e sostenibilità sia fondamentale strumento di accrescimento del benessere e della qualità di vita attiva degli anziani Ospiti della struttura.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Cascina
Attualità
25 Novembre 2025

Nuovo parco giochi inclusivo a Titignano

L’Amministrazione comunale di Cascina annuncia con soddisfazione l’avvio del progetto di riqualificazione del parco giochi situato nell’area verde “Parco Robinson”, nel cuore della frazione di Titignano. Un intervento atteso e [...]

Pontedera
Attualità
7 Novembre 2025

Pedalata sulla ciclovia dell'Arno e mostra a Pontedera: la domenica di Fiab Pisa

La pedalata di domenica 9 novembre porterà i soci di Fiab Pisa lungo la ciclovia dell’Arno fino al Palp di Pontedera per visitare la mostra su Banksy e altri artisti [...]

Pisa
Attualità
6 Novembre 2025

Asta di solidarietà per Gaza al Liceo Artistico Russoli di Pisa

Sabato 15 novembre prossimo dalle ore 15 alle 17 il Liceo artistico Russoli di Pisa e Cascina, nella sede centrale di Pisa in via San Frediano, 13 ha organizzato un’asta per Gaza, intitolata a [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina