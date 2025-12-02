Da Empoli a Cortina d’Ampezzo: gli scatti del fotografo Giovanni Giannoni in mostra alla 'Fashion Snow'

Vette innevate e top model. Ski-chic e coolness ghiacciata. La moda diventa protagonista in alta quota, conquistando Cortina d’Ampezzo con un’exhibition d’eccezione. Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 andrà in scena la mostra Fashion snow, dedicata al legame tra le passerelle e la montagna più glamour, con i momenti clou dei défilé internazionali immortalati da Giovanni Giannoni e dalla sua fedele macchina fotografica. Un racconto visivo costruito attraverso 32 scatti del celebre fotografo di moda che da oltre 30 anni, stagione dopo stagione, ha seguito e catturato le più grandi passerelle delle maison in tutto il mondo, da Milano a Parigi, da New York a Londra.

Le immagini dell’artista toscano, originario di Empoli, verranno esposte nel cuore della perla delle Dolomiti all’interno degli spazi di Exhibita, in via Cesare Battisti 5, sede a Cortina d’Ampezzo dello studio milanese specializzato nell’ideazione, progettazione e produzione di eventi in ambito fashion & luxury.

Ad accogliere gli spettatori saranno dodici gigantografie d’impatto, catturate dall’inizio degli anni 2000 a oggi, in passerelle blasonate come Alexander McQueen e Chanel, Dolce&Gabbana e Gucci, Emporio Armani, Dsquared2 e Moncler.

Una seconda sala ospiterà invece una sorta di laboratorio d’autore. Sotto i riflettori, i frame visivi che Giannoni ha raccolto negli anni in show come Calvin Klein e Celine, Emilio Pucci, Givenchy, Roberto Cavalli e Tommy Hilfiger oltre a provini, diapositive, vecchi inviti di sfilate e una macchina fotografica d’epoca, conservata dal fotografo.

Biografia

Da oltre trent’anni Giovanni Giannoni è una presenza fissa nelle principali Fashion Week del mondo - Milano, Parigi, New York e Londra - documentando con uno sguardo unico le creazioni

delle più grandi maison internazionali.

Originario di Empoli, inizia a fotografare nella scuola di moda SARTECO della madre, trasformando una passione in una carriera costruita tra talento, determinazione e ricerca costante.

Dal 1989 racconta l’evoluzione della moda contemporanea dal punto più intenso della passerella: il fondo del catwalk, dove luce, ritmo e movimento si incontrano. Ha immortalato momenti iconici,

tra cui gli show di Giorgio Armani, Chanel, Louis Vuitton, Versace, Gucci, Prada, Dior, Valentino, Fendi e Dolce & Gabbana, e ha seguito generazioni di designer lasciando un’impronta riconoscibile nella fotografia di sfilata.

Attraverso i suoi scatti, Giannoni è stato testimone dell’evoluzione della moda, del costume e delle sfilate, dal posizionamento dei fotografi lungo il catwalk ai mutamenti delle richieste dei clienti sempre più orientate a immagini di ambiance e mood. Con sensibilità e talento, ha saputo interpretare questi bisogni, creando fotografie capaci di raccontare sia l’abito sia l’atmosfera

dell’evento.

Nel 1998 è stato il primo fotografo al mondo a introdurre la fotografia digitale nelle passerelle, anticipando una trasformazione epocale nel settore e affermandosi come figura pionieristica e

innovativa. Ancora oggi presente nelle capitali della moda, Giannoni continua a raccontare la forza estetica e narrativa della passerella con uno stile elegante, rigoroso e profondamente umano.

Fonte: Ufficio stampa

