Il Comune di Fucecchio rafforza il sistema di vigilanza sul territorio

Attualità Fucecchio
Dal mese appena iniziato il Comune di Fucecchio ha varato un incremento delle attività di vigilanza sul territorio cittadino, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e tutelare le strutture di proprietà comunale nelle aree considerate più sensibili (in particolare nel complesso del parco Corsini). Le nuove misure prevedono un presidio più capillare e pattugliamenti effettuati da personale specializzato lungo diverse fasce orarie della giornata, in particolare nelle zone maggiormente frequentate o esposte a situazioni di criticità.

«La sicurezza è una priorità assoluta — dichiara la sindaca Emma Donnini —. Questo intervento nasce dall’ascolto delle esigenze della comunità e dalla volontà di prevenire situazioni di degrado e comportamenti scorretti. L’aumento del personale dedicato alla vigilanza e la loro presenza costante sul territorio rappresentano un passo concreto per rendere Fucecchio ancora più vivibile e sicura. Ringrazio chi ha lavorato a questo progetto e invito tutti i cittadini a collaborare segnalando eventuali criticità».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fucecchio

