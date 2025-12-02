"Il verde necessario" a Fucecchio, ultimo appuntamento con Gian Antonio Stella

Sarà Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore, inviato ed editorialista del Corriere della Sera, a concludere sabato prossimo, 6 dicembre il ciclo d’incontri del ‘verde necessario’, organizzato dalla Fondazione Montanelli Bassi ETS in collaborazione con: Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, Club Alpino Valdarno Inferiore, Rotary Club Fucecchio Santa Croce, Eco Istituto delle Cerbaie, e Museo Civico e Diocesano e con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

Per l’occasione, Stella ci parlerà del suo volume ‘Battaglie perse. Montanelli ambientalista rimosso’ (Ed.Solferino), riguardante alcuni testi del giornalista di Fucecchio che furono delle vere e proprie campagne ambientali di richiamo nazionale: dall'assalto edilizio all'avvelenamento delle acque, dalla decimazione degli alberi al saccheggio dei siti archeologici, dalle coste sarde alle Dolomiti. Temi spesso ignorati, ma bisognosi di attenzione e interventi di tutela: un argomento, quindi, di grande attualità e pienamente in linea con il ciclo d'incontri organizzato.

L'appuntamento è per sabato 6 dicembre alle ore 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi ETS, Palazzo Della Volta, via G. di san Giorgio 2 Fucecchio (FI).

Incontro su Ugo Guarino

Nello stesso pomeriggio, come comunicato ancora dalla Fondazione Montanelli Bassi, si concluderà l'anno di iniziative con un incontro su Ugo Guarino, pittore, scultore e disegnatore, noto agli appassionati di Montanelli per aver illustrato tutti gli articoli di Indro per il Corriere della Sera, all'interno della rubrica La stanza.

L'iniziativa è in collaborazione con la casa editrice Arnaud Projects And Experiences. Sarà presentato il volume a lui dedicato: "Ugo Guarino Architetto delle idee /Architect of ideas" a cura di Nicola Lupieri (Arnaud edizioni) con interventi di Andrea Baldinotti, Guya Incerpi e letture di Andrea Giuntini.