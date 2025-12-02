La biblioteca Adrio Puccini si tinge di arancione per contrastare la violenza sulle donne

La biblioteca comunale di Santa Croce Sull'Arno è stata scelta come luogo simbolo, attraverso il quale il comune di Santa Croce Sull'Arno aderisce alla Campagna internazionale Orange the World da questa sera martedì 2 dicembre. Il palazzo della biblioteca Adrio Puccini infatti in questo periodo sarà illuminato con una luce arancione. Una campagna mondiale a cui aderisce anche il Soroptimist Internascional d'Italia e quindi il Club Soroptimist Valdarno Inferiore che ha coinvolto l'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno.

“L'Amministrazione Comunale aderisce con onore alla Campagna Internazionale Orange the World, promossa dal Soroptimist, - spiega l'assessore alla pari opportunità Sonia Boldrini per dire basta e no alla violenza sulle donne. In segno di partecipazione e sensibilizzazione, il palazzo della Biblioteca sarà illuminato di arancione per tutto il periodo della campagna, che va dal 25 novembre al 10 dicembre 2025.

Questa iniziativa non è solo un simbolo, ma l'affermazione dei principi etici che riteniamo fondamentali per il cambiamento culturale necessario.

Per costruire una società libera dalla violenza, l'Amministrazione si impegna a promuovere la consapevolezza che:

1. Forza e Gentilezza: La vera forza risiede nella gentilezza e nel rispetto.

2. Gestione del Rifiuto: Di fronte a un "no", il vero coraggio sta nel costruire un ponte di amore autentico, mai nell'uso della violenza o dell'imposizione.

3. Amore e Rispetto: Amare non significa possedere o controllare. L'amore autentico è rispetto, è riconoscere la libertà e l'integrità dell'altra persona. L'amore vero libera”.

Fonte: Ufficio Stampa