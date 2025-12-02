La Regione Toscana sospende tutti gli accorpamenti scolastici: "Rivedere i numeri dei tagli"

La Toscana definisce i 16 accorpamenti chiesti dal Ministero per l’anno scolastico 2026/2027, ma li sospende in via cautelativa. A comunicare la decisione, dopo settimane anche di proteste da parte di scuole, studenti e studentesse, è la Regione dopo una delibera di giunta approvata ieri che lascia invariato il numero di 466 istituzioni scolastiche autonome attualmente presenti in Toscana.

Il dimensionamento scolastico riguarda anche l'Empolese Valdelsa, in particolare l'Istituto comprensivo di Capraia e Limite sceso in piazza contro l'accorpamento, così come il liceo Michelangiolo di Firenze e altre scuole. I due istituti della provincia di Firenze fanno parte del totale dei 16 in Toscana per cui è previsto l'accorpamento (4 in provincia di Lucca, 3 a Massa Carrara, 3 a Pistoia, 2 a Grosseto, 2 a Siena).

Atteso l'esito del ricorso al Presidente della Repubblica

Alla base della sospensione degli accorpamenti l’attesa dell’esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Dm 124/2025 che vede al centro la questione del criterio adottato per la definizione del numero di autonomie scolastiche da ridurre: vale a dire la stima della popolazione scolastica anziché l’entità effettiva così come comunicata nei mesi scorsi dall’Ufficio Scolastico Regionale.

"Continuiamo a tenere un atteggiamento di profondo rispetto delle istituzioni e per questo procediamo con la definizione degli accorpamenti richiesti, ma prima di adottare definitivamente scelte che, incidendo sulla funzionalità del sistema scolastico, possono rivelarsi inopportune e creare traumi nei territori siamo determinati ad avere chiarimenti su questo punto cruciale – spiega il presidente Eugenio Giani assieme all’assessora all’istruzione Alessandra Nardini nella conferenza stampa convocata stamani a Palazzo Strozzi Sacrati. "I precedenti provvedimenti dell’esecutivo in materia, come la Legge di bilancio 2023 contenente la disciplina di riforma dell’organizzazione scolastica, - ricorda Giani - riconoscevano la necessità di procedere a un dimensionamento della rete facendo riferimento alla reale popolazione scolastica".

Nel caso della Toscana, si tratta di uno scostamento di circa 8mila studentesse e studenti tra quanto stimato dal Ministero e quanto attestato dall’USR della Toscana: 428.679 studentesse e studenti contro 436.671 iscritte e iscritti reali.

"Contrari al metodo imposto a livello nazionale. Rivedere numeri dei tagli"

"La nostra battaglia è iniziata ormai due anni fa, quando sia esprimendo sempre, in ogni passaggio, un voto contrario in Conferenza delle Regioni, sia presentando ricorsi, ci siamo convintamente opposti ad una logica di tagli alla scuola pubblica. Il primo anno, quando il Governo ci imponeva 15 tagli, anche grazie alla nostra opposizione, con il Milleproroghe siamo riusciti a limitarli a 4. Lo scorso anno poi ci siamo rifiutati di tagliare ancora, ottenendo una marcia indietro totale del Governo: un risultato straordinario che ha salvaguardato integralmente le attuali 466 autonomie scolastiche toscane", fa notare l'assessora Nardini che ha sottolineato come "quest'anno il Governo impone nuovi tagli, addirittura 16, dimenticando anche che la Toscana ha già effettuato negli anni scorsi un corretto dimensionamento, anche attraverso la creazione di istituti comprensivi, in un'ottica di continuità verticale. Restiamo contrari nel merito e del metodo rispetto a quanto viene imposto dal livello nazionale e chiediamo almeno di rivedere i numeri dei tagli, visto che la popolazione studentesca toscana presenta numeri più alti rispetto a quelli considerati dal Ministero".

Sul piano formale, la delibera approvata ieri dispone la riduzione di 16 autonomie scolastiche, sulla base del contingente di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi previsti a livello nazionale, che passano per la Toscana da 466 a 450.

La delibera prevede 4 accorpamenti nella provincia di Lucca, 3 in quelle di Massa Carrara e di Pistoia, 2 per la Città Metropolitana di Firenze e altrettante per la Provincia di Grosseto e per la Provincia di Siena. Il provvedimento recepisce le indicazioni contenute nei piani provinciali della Città Metropolitana e delle altre Province toscane ed esercita il potere sostitutivo riguardo alla Provincia di Massa Carrara, spiegano ancora dalla Regione, che aveva proceduto a due dei tre accorpamenti previsti, ma contestualmente dispone la sospensione in via cautelativa per "gravi motivi" come consentito dalle norme sulla disciplina del procedimento amministrativo (art. 21-quater l. 241/1990).

Giani: "Dare ascolto alle esigenze dei territori". Nardini: "Governo torni indietro"

In occasione della conferenza stampa, il presidente Giani è tornato ad auspicare che durante il dibattito parlamentare sulla legge finanziaria "i parlamentari si facciano promotori di emendamenti che come accaduto sia l'anno scorso che due anni fa consentano di prendere atto dell'inopportunità del dimensionamento degli istituti scolastici e superare il problema dando così ascolto alle esigenze che vengono dai territori".

"Chiediamo - conclude Nardini - che il governo torni indietro su questa scelta. Non lo chiediamo solo come Regione Toscana ma lo facciamo anche insieme ad altre Regioni, sperando che finalmente il Ministro Valditara apra un confronto vero con noi assessore e assessori, come più volte abbiamo richiesto e come di fatto non c'è mai stato in questi anni".

