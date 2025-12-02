L'appello del canile comunale di Livorno per l'adozione di Simba

Attualità Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

American Pit Bull Terrier di circa 6 anni, è arrivata a "La cuccia nel bosco" a settembre 2025

Simba, American Pit Bull Terrier nata nel 2019, si trova al canile comunale La cuccia nel bosco da settembre 2025. Arrivata al canile in seguito alla rinuncia dei precedenti proprietari, Simba ha dovuto affrontare un cambiamento importante, al quale si è adattata con sorprendente facilità. Ha un carattere tranquillo, è docile e socievole con le persone. Ama giocare e fare lunghe passeggiate all’aperto.

Circa un mese fa era già stato pubblicato un annuncio di adozione, ma finora nessuno si è fatto avanti. Simba è ancora in attesa di una nuova famiglia che possa offrirle stabilità e un ambiente sereno in cui inserirsi.

Chiunque fosse interessato ad adottarla può contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586-820351. È possibile anche andare a conoscerla direttamente al canile, in via del Vallin 2, durante gli orari di apertura:

Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Venerdì 8.30-12.30
Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
Domenica 11.00-12.30

Fonte: Comune di Livorno

Notizie correlate

Livorno
Attualità
1 Dicembre 2025

Livorno celebra i cento anni di Riccardo Pratellesi

È il signor Riccardo Pratellesi il nuovo centenario livornese. Ha superato questo importante traguardo con accanto la moglie Maria, di 5 anni più giovane. Nonno Riccardo è nato il 1° dicembre 1925 a [...]

Empoli
Attualità
30 Novembre 2025

Piogge anche nell'Empolese, è allerta meteo gialla

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento [...]

Firenze
Attualità
29 Novembre 2025

Bus fermi e attrici a bordo: AT sensibilizza contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre 2025 alle ore 15:22 at ha fermato 3 autobus per un minuto a Firenze, Siena e Livorno per dare il contributo per l'eliminazione della violenza contro le [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina