L'appello del canile comunale di Livorno per l'adozione di Simba

Simba, American Pit Bull Terrier nata nel 2019, si trova al canile comunale La cuccia nel bosco da settembre 2025. Arrivata al canile in seguito alla rinuncia dei precedenti proprietari, Simba ha dovuto affrontare un cambiamento importante, al quale si è adattata con sorprendente facilità. Ha un carattere tranquillo, è docile e socievole con le persone. Ama giocare e fare lunghe passeggiate all’aperto.

Circa un mese fa era già stato pubblicato un annuncio di adozione, ma finora nessuno si è fatto avanti. Simba è ancora in attesa di una nuova famiglia che possa offrirle stabilità e un ambiente sereno in cui inserirsi.

Chiunque fosse interessato ad adottarla può contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586-820351. È possibile anche andare a conoscerla direttamente al canile, in via del Vallin 2, durante gli orari di apertura:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30

Domenica 11.00-12.30

Fonte: Comune di Livorno

