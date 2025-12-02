Molino del Ponte, via al cantiere: intervento da più di 1 milione

Sono iniziate in questi giorni le operazioni di allestimento del cantiere che porterà alla realizzazione della nuova palestra polifunzionale e alla riqualificazione complessiva dell’area sportiva di “Molino del Ponte”, a Baccaiano. Le attività preparatorie sono già visibili nell’area, mentre l’avvio effettivo dei lavori è previsto per il mese di maggio. L’intervento, dal valore complessivo di 1,22 milioni di euro (finanziati in parte da un mutuo a tasso zero dell’Istituto Credito Sportivo e in parte da un contributo di Regione Toscana), rappresenta uno dei progetti più consistenti degli ultimi anni sul fronte dell’impiantistica sportiva montespertolese.

Il progetto prevede tre interventi principali. Il più rilevante è la costruzione della nuova palestra, collegata al palazzetto “PalaAlessandro” tramite una galleria coperta. La struttura sarà omologata non solo per basket, volley e calcetto, ma anche per hockey pista e pattinaggio a rotelle, grazie alla pavimentazione sportiva certificata e alle attrezzature regolamentari previste nel progetto esecutivo. La nuova struttura sarà dotata di due spogliatoi per gli atleti, uno spogliatoio per gli arbitri, una nuova realizzazione, impianti energeticamente efficienti e chiusure laterali apribili per l’utilizzo anche nella stagione estiva.

“Quest’opera rappresenta un passo in avanti importante per l’impiantistica sportiva del nostro territorio e per l’intera comunità,” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. “Investiamo in strutture inclusive e versatili, pensate per accogliere un numero sempre maggiore di discipline e per offrire nuovi spazi ad associazioni, scuole e famiglie. Molino del Ponte diventerà un polo sportivo ancora più ricco, moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze degli atleti di oggi e di quelli di domani. Questa zona sportiva, grazie anche al contributo di Regione Toscana, sarà ancora di più punto di riferimento regionale.”

Accanto alla nuova palestra è prevista la trasformazione dell’attuale campo di calcio a cinque — oggi inutilizzato — in un nuovo campo da tennis in resina acrilica, superficie professionale particolarmente indicata anche per il tennis in carrozzina. L’intervento è pensato per favorire la nascita di un centro dedicato a questa disciplina inclusiva, con finalità sia sportive sia riabilitative.

Il terzo asse riguarda la manutenzione completa delle coperture dei due campi da tennis coperti esistenti, che saranno dotati di una nuova membrana in PVC e di chiusure laterali scorrevoli per migliorarne fruibilità e sicurezza.

Il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle di FIP, FIPAV, CONI e Vigili del Fuoco, e prevede una durata dei lavori di 210 giorni naturali consecutivi dalla consegna effettiva che avverrà nella prossima primavera.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa