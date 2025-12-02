Monterappoli Solidale, tornano i manufatti per raccogliere fondi

Come ogni anno, in occasione del Natale, i volontari e le volontarie di “Monterappoli Solidale” sono impegnate nella realizzazione di manufatti per raccogliere fondi in favore di progetti di solidarietà. Il Natale, insomma, diventa ancora più speciale e rappresenta un’occasione per impegnarsi direttamente in favore di chi più ha bisogno.

Quest’anno, visto l’impegno di tutta la frazione per la pace, è stato deciso di supportare un progetto di cooperazione con il popolo palestinese, in collaborazione con il Comitato Arci Empolese Valdelsa. In particolare il progetto - che si chiama “Made in Shatila” - è svolto all’interno dei campi profughi palestinesi in Libano e ha l’obiettivo di supportare il lavoro delle donne ricamatrici. I manufatti in legno, da appendere all’albero o dovunque si voglia portare colore dentro e fuori la casa, potranno essere acquistati con un contributo di 5 euro e il ricavato andrà devoluto al progetto.

Come evidente anche negli ultimi giorni, il Libano è uno dei fronti aperti del conflitto in Medio Oriente. Qui, vivono da rifugiati all’interno di 12 campi profughi circa 800mila palestinesi eredi della diaspora iniziata nel 1948. Privi di diritti civili e sociali e costretti in una condizione di povertà, disoccupazione e mancanza di servizi. Una situazione ulteriormente peggiorata negli ultimi due anni. Il progetto “Made in Shatila”, iniziato nel 2021 con la collaborazione dell’associazione libanese Beit Atfal Assumoud, sostiene la formazione professionale delle giovani donne, l’acquisto di materiale per il ricamo e la distribuzione dei prodotti ricamati. Questo, oltre a tenere vivo un patrimonio culturale palestinese come il ricamo tradizionale, permette a tante famiglie di avere un sostentamento economico grazie al lavoro delle donne.

I manufatti potranno essere acquistati a Monterappoli (presso il Circolo Arci in via Salaiola 303 e in tutti gli esercizi del paese), al Comitato Arci Empolese Valdelsa in via Magolo 29 a Avane, Empoli. Inoltre sarà possibile acquistarli alla Pasticceria Scarselli di Empoli, al Panificio di Ponzano in via Capoquadri e alla Lavanderia Nuova in via Masini.

Con un piccolo contributo si sostiene un intero popolo, attraverso la cooperazione e la solidarietà dal basso.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa

