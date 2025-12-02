Muore Caterina Coralli, commissaria Pari Opportunità ed ex consigliera di Vicchio denunciò caso Forteto

Si è spenta dopo una lunga malattia e lascia un vuoto, nella comunità mugellana e toscana, che chi ha avuto la fortuna di conoscere conserverà per molto tempo.

Caterina Coralli, donna delle Istituzioni, personaggio di spicco nel panorama politico locale e regionale, testimonial della lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita, se ne è andata in silenzio e con la stessa dignità che le è appartenuta per tutta la vita.

A lungo consigliera comunale a Vicchio, poi vicepresidente della commissione toscana per le pari opportunità, ha unito passione e generosità, coraggio e tenacia, uno stile inconfondibile e inossidabile.

La presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e la presidente della commissione toscana per le pari opportunità Francesca Basanieri, a nome di tutte le altre componenti, esprimono “il più profondo e sentito cordoglio”. “Siamo unite nel dolore alla famiglia, agli amici, ai componenti di partito e a tutta la comunità mugellana”.

In particolare, la presidente Saccardi assicura “massimo impegno per ricordare Caterina e continuare nel solco del suo grande impegno istituzionale. È stata certamente un esempio di abnegazione e rispetto della cosa pubblica. Il Consiglio regionale e la Commissione continueranno a stimolare e proporre politiche a sostegno dell’identità femminile e delle pari opportunità. Servono modelli culturali forti capaci di rimuovere ostacoli di ordine economico, sociale e istituzionale. Ogni discriminazione va combattuta con rigore, consapevoli che approcci sociali e educativi sono la prima strada al contrasto di ogni forma di pregiudizio, non ultima quella perpetrata attraverso discorsi d’odio”.

“Caterina è stata una donna che ha insegnato tanto e come Commissione continueremo, anche per lei, ad elaborare proposte di integrazione, prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone”, aggiunge Basanieri che ricorda: “Ha sempre collaborato fattivamente con tutte le componenti della Commissione senza distinzione di colore politico e adesso sono tutte affrante”.

Anche i consiglieri Consiglieri Metropolitani di Firenze di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli, Alessandro Scipioni, e Vittorio Picchianti esprimono il loro cordoglio: "Con profonda commozione apprendiamo della scomparsa di Caterina Coralli, storica figura della Destra fiorentina e mugellana, donna di straordinaria coerenza, coraggio e determinazione. Da tempo impegnata in una difficile battaglia contro la malattia, Caterina ha affrontato ogni giorno con la forza, la lucidità e l’impegno che l’hanno sempre contraddistinta nella vita pubblica e personale. Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana, già esponente di primo piano del Movimento Sociale Italiano, Caterina Coralli ha rappresentato per decenni un punto di riferimento politico e umano per il Mugello e per l’intera comunità della Destra. Figura carismatica, sempre in prima linea nelle battaglie in difesa delle donne, ha saputo conquistare negli anni la stima e il rispetto non solo dei suoi sostenitori, ma anche di tanti avversari politici. Dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Caterina è stata un pilastro della nostra comunità, un esempio di militanza autentica, di servizio e di dedizione. La sua presenza, il suo consiglio e la sua passione mancheranno profondamente a chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco. Oggi la piangiamo con immenso dolore. La sua scomparsa è una perdita tremenda che rattrista tutti noi e lascia un vuoto incolmabile. I nostri pensieri e il nostro affetto vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che l’hanno amata e stimata"

