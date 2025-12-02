Nuova gestione per la Fortezza di Pozzo a Santa Maria a Monte

Si è svolta lunedì 1 Dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Maria a Monte, la conferenza stampa dedicata alla presentazione della nuova gestione della Fortezza di Pozzo, di Giacomo Sulas e Silvia Stagi. Alla presenza del Sindaco Manuela Del Grande e di quattro Assessori della Giunta, l’Amministrazione ha espresso profonda soddisfazione per la riapertura di un luogo dalla grande valenza storica, architettonica e turistica. I

l Sindaco Manuela Del Grande ha rivolto un sentito ringraziamento ai nuovi gestori, sottolineando come la rinascita di un’attività sia oggi un gesto di coraggio: «Viviamo un periodo complesso, in cui crisi economiche, cambiamenti sociali, acquisti online e chiusure nei centri storici hanno reso sempre più difficile investire. Per questo la vostra scelta è per noi motivo di orgoglio. La Fortezza di Pozzo è un luogo unico, affacciato sul Valdarno, dotato di spazi storici, piscina, chiesina, ristorante e b&b. La sua valorizzazione rappresenta un importante segnale per tutto il territorio». Il Sindaco ha inoltre garantito il pieno sostegno dell’Amministrazione, confermando la presenza al taglio del nastro del 7 dicembre, alla celebrazione della Santa Messa e all’aperitivo inaugurale. Il nuovo gestore Giacomo Sulas, intervenuto durante la conferenza, ha illustrato il progetto di rilancio della struttura, definito «un impegno importante ma stimolante, reso possibile dalla bellezza e dalla storia del luogo».

Sulas ha presentato gli interventi già realizzati: ampliamento della cucina per una maggiore capacità operativa, riqualificazione del bar e creazione di un tavolo privè con vista sulla Valdera, mantenimento delle sale storiche e predisposizione di diverse aree dedicate alla ristorazione e agli eventi. La struttura manterrà la sua articolazione originale: ristorante al piano terra e b&b al piano rialzato con sei appartamenti. È già in programma la riattivazione della piscina, prevista entro l’inizio del prossimo anno.

Tra i progetti futuri è prevista anche la realizzazione di una piccola Spa negli antichi locali del guardianaggio, il potenziamento energetico tramite pannelli fotovoltaici, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli, l’introduzione di biciclette elettriche e la valorizzazione dell’uliveto con la produzione di un olio a marchio proprio. La cucina si baserà sulla tradizione toscana autentica, con pane e conserve fatti in casa, marmellate artigianali, un servizio di pizzeria “di livello”, porzioni generose e l’inserimento dei prodotti locali, tra cui il tartufo bianco e la patata Tosca, in collaborazione con produttori del territorio.

Il Sindaco ha sottolineato come questo progetto rappresenti un unicum nel panorama locale e un forte elemento di attrazione turistica, anche grazie alla vicinanza con il borgo medievale di Santa Maria a Monte, ai musei aperti con visite guidate nei weekend,sulle quali quest’Amministrazione ha subito creduto ed investito,ed infine alla rete territoriale del progetto Terre di Pisa, dedicato alla promozione delle eccellenze agroalimentari. Sulas ha concluso evidenziando la posizione strategica della Fortezza — a mezz’ora da Pisa, Lucca e Firenze — e l’intenzione di sviluppare format culturali e degustativi, come i progetti diWine & Art, coinvolgendo produttori di miele, tartufo e filiera corta. «Vogliamo riportare la Fortezza ai suoi antichi splendori. Metteremo tutto il nostro impegno, forti della nostra esperienza e delle potenzialità di questo luogo straordinario».

L’inaugurazione ufficiale della Fortezza di Pozzo si terrà sabato 7 dicembre 2025, dalle ore 11.30 con l’open day, la Santa Messa alle ore 15.30 ed a seguire alle 18.00 il taglio del nastro con un ricco aperitivo scenografico e la presentazione delle prime attività della nuova gestione

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte