Pane con i grani antichi nelle mense scolastiche di Montelupo Fiorentino

Il Comune di Montelupo Fiorentino propone una nuova giornata di educazione alimentare rivolta a tutti gli alunni delle scuole del territorio. Mercoledì 3 dicembre 2025, durante il pranzo nelle mense scolastiche, verrà servito pane preparato con grani antichi, accompagnato da olio extravergine di oliva biologico italiano, in sostituzione del pane abitualmente somministrato.

L’iniziativa coinvolgerà tutti gli istituti scolastici, compresi i nidi d’infanzia.

Da alcuni anni Montelupo Fiorentino aderisce all’associazione “Grani antichi”, all’interno dell’iniziativa alimentare “Il pane dei Nonni”, e porta avanti attività dedicate alla valorizzazione di prodotti semplici e di qualità, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli a un’alimentazione consapevole. La proposta del pane ai grani antichi si inserisce in questo percorso, offrendo agli studenti l’occasione di conoscere sapori legati alla tradizione e alle produzioni locali.

La giornata vuole essere un momento di scoperta: un assaggio che richiama la merenda di un tempo e che permette ai bambini e ai ragazzi di apprezzare la genuinità di ingredienti ottenuti da coltivazioni attente al territorio.

Secondo l’assessora alla scuola Aglaia Viviani e l’assessora con delega all’educazione alla salute Stefania Fontanelli, l’iniziativa rappresenta un momento significativo nel percorso educativo che il comune porta avanti da anni sul tema della consapevolezza alimentare. Offrire agli studenti un alimento sano con l’opportunità di conoscere da vicino la tradizione agricola del territorio e il valore della biodiversità. Hanno inoltre evidenziato che attività di questo tipo favoriscono nei bambini e nei ragazzi una maggiore attenzione verso ciò che portano in tavola ogni giorno, contribuendo allo sviluppo di un pensiero critico sul cibo e sulle scelte che riguardano l’ambiente.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa