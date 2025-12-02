Panetti di hashish in casa: arrestato minorenne

Nella tarda mattinata del 26 novembre i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

L'intervento è stato eseguito intorno alle ore 13, quando i carabinieri lo hanno sorpreso in possesso di 35 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 9 panetti di hashish per un peso complessivo di 885 grammi. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere minorile di Firenze. In seguioto stata disposta la misura del collocamento in Comunità.

