Perdita d'olio in centro a Lucca, municipale identifica il mezzo colpevole

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Grazie al sistema di telecamere attivo nel centro storico il Comando dalla Polizia municipale ha individuato, già a poche ore dall'accaduto, il furgone responsabile dalla grave perdita d'olio che ha interessato ieri via Buia e le vie limitrofe. Le transenne posizionate nella notte sono state rimosse abusivamente provocando con il passaggio di mezzi un'ulteriore allargamento della superficie inquinata.

Gli interventi di pulizia sono stati rallentati dal maltempo e questa mattina è stato necessario lasciare transennata l'area compresa fra via Buia, via Fillungo e via Roma. L'amministrazione sta predisponendo un'ordinanza di chiusura ai mezzi più ampia per effettuare le operazioni di bonifica. L'amministrazione comunale si rivarrà sui responsabili del grave sversamento per i danni arrecati al patrimonio pubblico e alla comunità.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
1 Dicembre 2025

Operazione 'Mundus Solo': scoperte irregolarità in 17 cantieri nautici della costa toscana

Si è conclusa l’operazione “Mundus Solo”, condotta dal Reparto Operativo Aeronavale di Livorno della Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti ambientali nel settore della cantieristica nautica, uno dei comparti [...]

Toscana
Cronaca
25 Novembre 2025

Maltempo in Toscana, nel Pisano cadono 158mm di pioggia in 24 ore

È stata una notte di forte maltempo in Toscana, con precipitazioni molto intense soprattutto nel nord ovest della regione. A San Giuliano Terme, nel Pisano, sono caduti oltre 158 millimetri [...]

Lucca
Cronaca
24 Novembre 2025

Incendi in due abitazioni a Lucca e Capannori, due donne soccorse

Due incendi si sono verificati questo pomeriggio in due abitazioni in provincia di Lucca. Poco dopo le 15 i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti in una casa del [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina