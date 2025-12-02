Picchia la madre, viene allontanata ma fa ritorno a casa: arrestata

La polizia di Pisa ha arrestato una donna accusata di maltrattamenti sull'anziana madre. Una 54enne, residente nel Pisano, ha ricevuto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nella convivenza con la mamma 75enne, più volte l'aveva minacciata e picchiata con schiaffi, pugni e spintoni.

La 54enne era stata colpita da provvedimento al mattino, era stata ospitata in un istituto religioso di Pisa, ma la sera aveva fatto rientro a casa. A questo punto, avvisati da alcuni familiari, gli agenti si sono recati presso l'abitazione riscontrando il tutto.

A quel punto, avvisato il Magistrato di Turno presso la Procura di Pisa è scattato l'arresto in flagranza per violazione del provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare.