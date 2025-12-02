Pontedera, fermati irregolari alla stazione e in un capannone abbandonato

Nel pomeriggio del 26 novembre, una pattuglia del Pronto Intervento ha fermato in piazza Unità d’Italia un’auto con due persone a bordo, il cui atteggiamento e volto parzialmente coperto dai cappucci hanno destato sospetti negli agenti. Alla guida si trovava un cittadino italiano con precedenti penali, mentre il passeggero, privo di documenti, è risultato essere uno straniero irregolare già destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato trattenuto presso il Comando della Polizia Locale in attesa dell’avvio delle procedure di espulsione.

Il 1° dicembre, gli agenti hanno inoltre effettuato un accesso in un capannone abbandonato, già noto per intrusioni e attività illecite, dove sono stati rintracciati due soggetti privi di documenti. Uno di loro risultava con precedenti per detenzione e spaccio di droga; entrambi erano destinatari di provvedimenti di espulsione. Sono stati denunciati per invasione di edifici e per la permanenza illecita sul territorio italiano. Il proprietario dell’immobile ha ringraziato la Polizia Locale per aver messo in sicurezza il bene.