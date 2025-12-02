Ricerca accessibile: tavola rotonda a Pisa per definire le buone pratiche

Domani 3 dicembre, alle ore 15.00, nella Sala Azzurra della Scuola Normale Superiore di Pisa, si terrà una tavola rotonda dedicata all’accessibilità nella ricerca accademica, organizzata in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena.

Nonostante i progressi legislativi europei, i dati ISTAT mostrano che solo l’1% degli individui con disabilità accede alla carriera accademica in Europa. Un dato che rivela quanto sia problematico per queste persone immaginarsi in centri universitari e laboratori di ricerca.

L’evento riunirà ricercatori e allievi con disabilità, i delegati alle pari opportunità delle due istituzioni, bibliotecari e personale tecnico per definire gli standard minimi necessari per una ricerca davvero accessibile. L’obiettivo è creare un vademecum di buone pratiche da portare in Europa.

La tavola rotonda al termine dell’incontro sarà fruibile anche online per garantire la massima partecipazione. Apriranno i lavori il Direttore della Scuola Normale Alessandro Schiesaro e il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari.

Partecipano Simona Gallerani (Prorettrice Diversità, eguaglianza e inclusione della Scuola Normale), Carla Bruno (Prorettrice Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento Università per Stranieri di Siena), i ricercatori e allievi Paola Tricomi, Luca Casarotti (Università per Stranieri di Siena), Ludovica Amato (Scuola Normale Superiore); il personale bibliotecario Enrico Martellini (responsabile) e Maria Pina Moro (Scuola Normale Superiore); Claudia Catalano (Università per Stranieri di Siena); quello tecnico di supporto alle aule e alle conferenze Valentina Quattrocchi (Normale) e il direttore del Centro Audiovisivi e Multimediali, Simone Madioni (Università per Stranieri di Siena).

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa

Notizie correlate