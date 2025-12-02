Rifiuti abbandonati, 300 segnalazioni a settimana. Plures Alia, Comune di Firenze e Quartiere 4 in piazza per informare

Una mattinata dedicata alla cura degli spazi pubblici e alla responsabilità condivisa: in piazza dell’Isolotto Plures Alia, insieme al Comune di Firenze e al Quartiere 4, ha promosso un appuntamento di sensibilizzazione contro il littering, cioè l’abbandono a terra dei piccoli rifiuti – dai mozziconi ai fazzoletti, dalle carte agli imballaggi – una delle forme più comuni e diffuse di degrado urbano. L’iniziativa punta ad accompagnare cittadini e studenti in un percorso di maggiore consapevolezza sull’abbandono dei rifiuti e sull’uso degli strumenti digitali di servizio.

Negli ultimi mesi, sul territorio comunale si registrano in media 300 segnalazioni a settimana di rifiuti abbandonati e relativi interventi di rimozione, di cui circa la metà sono riferiti a rifiuti ingombranti. Un fenomeno che richiede informazione, presidio e coinvolgimento diretto della cittadinanza. Per questo piazza dell’Isolotto si è trasformata in un punto di incontro: allo stand ‘Nuvola’, gli informatori hanno supportato i cittadini nel conoscere e utilizzare Aliapp e nel segnalare criticità presenti nel quartiere.

Aliapp è oggi uno degli strumenti principali attraverso cui i cittadini interagiscono con Plures Alia: sono 238.000 utenti iscritti, con 33.000 pratiche gestite tramite app e 23.000 tramite il portale web. Le funzioni più utilizzate sono i ritiri on demand degli ingombranti e le segnalazioni di rifiuti abbandonati, che rappresentano una parte significativa delle comunicazioni ricevute ogni settimana. Si ricorda che proprio con Aliapp, grazie a pochi e semplici tap, è possibile prenotare il ritiro di rifiuti ingombranti al proprio domicilio gratuitamente, consultando l’agenda del servizio e fissando l’appuntamento per la data preferita. Accanto allo stand sono stati installati i cubi gialli della campagna ‘Lasciato da un incivile. Ritiro in corso!’, pensati per attirare l’attenzione sul tema dei piccoli rifiuti abbandonati e ricordare il ruolo attivo di ogni cittadino nella tutela del decoro urbano.

Protagonisti della mattinata anche i 46 bambini della scuola primaria “Montagnola-Isolotto”, coinvolti in un laboratorio educativo dedicato al movimento dei rifiuti e agli effetti del littering sull’ambiente urbano. Attraverso il metodo narrativo del Kamishibai, un antico teatrino narrativo giapponese utilizzato dai cantastorie, gli operatori di Plures Alia hanno guidato i giovani partecipanti in un percorso che proseguirà durante l’anno scolastico con attività dedicate, fino alla prossima edizione di Didacta. Alle attività hanno preso parte il Presidente di Plures Alia, Lorenzo Perra, la vicesindaca di Firenze Paola Galgani e il Presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni.

‘Questa mobilitazione in piazza dell'Isolotto ci ricorda che la cura del nostro ambiente urbano è un impegno che appartiene a tutti e che ogni gesto conta. Un’azione che può sembrare piccola, come non buttare un mozzicone o una carta a terra, in realtà ha un grande impatto sulla città, sul suo decoro e sulla qualità della vita per tutti i residenti’, ha detto la vicesindaca di Firenze, Paola Galgani. ‘Iniziative come questa focalizzano l'attenzione proprio su questa responsabilità condivisa. Non si tratta solo di sanzionare l’inciviltà, ma di costruire una cultura della consapevolezza. I numeri delle segnalazioni che registriamo sono significativi, ma ci dimostrano anche la voglia della cittadinanza di fare la propria parte. Per questo è fondamentale promuovere l'utilizzo di strumenti come Aliapp, che trasforma ogni cittadino in un custode attivo e informato del proprio quartiere. L’entusiasmo dei bambini è la conferma che l'educazione è la chiave per un futuro più pulito. Investire nella sensibilizzazione, unendo tecnologia, informazione e creatività, è il modo migliore per contrastare il fenomeno del littering e rendere Firenze una città ancora più bella e vivibile per tutti’.

‘Il littering e la mancanza di decoro urbano non sono solo un problema estetico, ma un segnale di quanto sia necessario innovare il rapporto tra cittadini e servizi’, ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Plures Alia. ‘Per questo ogni giorno siamo impegnati nel trasformare la gestione dei rifiuti in un’esperienza semplice, digitale e partecipata. Aliapp è la prova che la tecnologia può diventare uno strumento di cittadinanza attiva: ogni segnalazione è un gesto concreto che migliora la città. Oggi siamo in piazza per dire che il decoro urbano non si ottiene solo con interventi, ma con una comunità consapevole e connessa. È questa la direzione su cui continueremo a investire’.

‘Credo che iniziative come questa siano importanti ed utili perché mettono insieme territorio e digitale, portando informazione e sensibilizzazione nei nostri rioni, nelle nostre comunità’, ha dichiarato Mirko Dormentoni, Presidente del Quartiere 4. ‘Andiamo a parlare con le persone laddove vivono la loro vita quotidiana, quello che fanno i Quartieri ogni giorno, per fare educazione ambientale popolare e migliorare il presente. E la partecipazione delle bambine e dei bambini delle scuole è fondamentale perché sono loro il nostro futuro migliore’.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa