Rotary Santa Croce, conviviale con due ospiti d'onore

Attualità Santa Croce sull'Arno
Giovedì 26 novembre si è tenuta, presso il ristorante Casa Rossa di Fucecchio, la conviviale del Rotary Club Santa Croce sull’Arno- Comprensorio del cuoio. Presenti oltre a numerosi soci e loro coniugi anche le autorità Rotariane del Distretto 2071: i PDG Arrigo Rispoli, Mauro Lubrani e Pietro Belli ed il Governatore Eletto Alberto Papini.

La serata è stata incentrata su un coinvolgente dibattito di grande rilevanza spirituale ma anche di grande attualità “l’approccio odierno dell’uomo verso Dio e la necessità di rivisitare con una rinnovata prospettiva i Vangeli ed il messaggio di Gesù”.

Ospiti d’onore, Monsignor Andrea Pio Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, per la presentazione del suo ultimo libro intitolato -Il fuorilegge, Gesù un Dio senza religione- e Don Donato Agostinelli parroco di Santa Croce sull’Arno.

Il dibattito è stato arricchito anche dagli interventi di due figure di spicco del mondo teologico e religioso: Don Vito Impellizzeri, docente di teologia fondamentale all’Università San Giovanni Evangelista di Palermo, e Monsignor Théophile Nare, Rettore e docente presso il Seminario Maggiore Teologico Saint Pierre Claver de Koumi di Bobo-Dioulasso e vescovo Kaya del Kenya.

Il Presidente dopo il rituale suono della campana e gli inni ha dato il benvenuto alle autorità religiose e rotariane, agli ospiti ed ai soci e dopo una breve introduzione dell’argomento della serata ha dato la parola a Monsignor Andrea Pio Cristiani.

Mons. Cristiani ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere un libro che propone un’interpretazione innovativa del messaggio di Gesù, invitando i credenti a tornare alle origini del Vangelo, libero da riti, precetti e tabù. Monsignor Cristiani ha concluso il suo intervento argomentando come questo nuovo approccio consenta di mettere al centro l’uomo, riscoprendo il nucleo umano e autentico del messaggio cristiano.

Sono poi intervenuti sia Don Vito Impellizzeri che Monsignor Théophile Naré arricchendo il dibattito con spunti autorevoli e testimonianze che hanno acceso un confronto vivace e partecipato tra i presenti argomentando che il lavoro di Monsignor Cristiani stimola a una riflessione profonda anche sulle questioni più controverse di oggi come l’eutanasia e l’omosessualità e invita a rivedere pregiudizi, esclusioni e rigidità spesso basate su interpretazioni tradizionali.

L’incontro ha offerto al Rotary Club un momento di approfondimento culturale che ha stimolato tutti a riflettere sulla fede e sul ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo, aprendo spazi per un dialogo rinnovato tra spiritualità e realtà sociale.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti del Presidente alle Autorità Religiose e Rotariane intervenute, ai gentili ospiti, ed a tutti i soci.

Fonte: Ufficio stampa

