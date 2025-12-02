Ruba ottocento euro di vestiti, arrestato

Cronaca Firenze
Un 37enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per furto aggravato a Firenze. Sarebbe stato sorpreso e inseguito dall'addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento in via Panzani: avrebbe sottratto, rimuovendo etichette e antitaccheggio, capi di abbigliamento per ottocento euro.

I carabinieri intervenuti hanno recuperato la refurtiva e l'hanno restituita al punto vendita. All'esito del rito direttissimo celebrato nella mattinata di ieri, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto applicando nei confronti dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

