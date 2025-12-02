San Miniato celebra dieci anni di amicizia con Cappella Maggiore e Caselle in Pittari

In occasione del weekend conclusivo della 54^ Mostra Mercato Nazionale del tartufo bianco delle colline sanminiatesi, il Comune di San Miniato ha celebrato i dieci anni del patto di amicizia con i Comuni di Cappella Maggiore (TV) e Caselle in Pittari (SA), due comunità con cui da anni vengono portati avanti scambi e progetti importanti.

"Con Caselle esiste un legame storico particolarmente forte perché nel dopoguerra un significativo movimento migratorio portò molte famiglie casellesi a stabilirsi a San Miniato, dando origine a relazioni sociali e familiari che ancora oggi rappresentano un elemento identitario per la città - spiega il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Mentre con Cappella Maggiore il rapporto si è arricchito grazie alla promozione congiunta delle eccellenze enogastronomiche: il tartufo bianco e il prosecco sono diventati due simboli di un’amicizia fondata sulla valorizzazione delle tradizioni locali".

A testimonianza del forte impegno negli scambi culturali e istituzionali, alla Mostra del Tartufo hanno partecipato anche le delegazioni di Apolda, Sonnino (LT), Silly e Pescia (PT) con l'adesione al Comitato Bicentenario Collodiano 1826-2026, confermando il ruolo di San Miniato come punto di riferimento per il dialogo tra comunità diverse.

"Il decennale dei patti di amicizia con Cappella Maggiore e Caselle in Pittari rappresentano un patrimonio importante per la nostra città - commentano il sindaco Simone Giglioli e il consigliere delegato ai gemellaggi Pablo Taddei -. Questi rapporti, costruiti nel tempo grazie alla storia, alle tradizioni e ai legami tra le persone, si confermano fondamentali per la crescita culturale e sociale di San Miniato. La presenza delle delegazioni di Apolda, Sonnino, Silly e Pescia anche negli altri weekend della Mostra del tartufo, testimonia il grande lavoro portato avanti in questi anni per mantenere vivi e attivi gli scambi con le comunità amiche. Continueremo a investire in queste relazioni, convinti che siano un valore aggiunto per tutto il territorio".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

