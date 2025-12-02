Santa Maria a Monte, vendita aree PIP. La sindaca chiarisce: "a disposizione 278mila euro per manutenzioni e scuole"

"Ancora una volta -dice il Sindaco Manuela Del Grande - il consigliere di minoranza Ilaria Parrella cerca di gettare in cattiva luce l’operato di quest’Amministrazione. Infatti afferma l’arrivo nelle casse comunali di circa euro 500.000.

Ciò corrisponde solo in parte alla pura verità. Come ampiamente illustrato sia nella riunione della Commissione Bilancio, di cui lei stessa è membro, sia nel Consiglio comunale del 26 novembre, del quale fa parte, dette somme corrispondono solo all’assegnazione a due privati di n. 2 aree in zona industriale PIP.

Ad oggi possiamo affermare che le vendita di dette aree si è conclusa per un solo acquirente, quindi le somme a disposizione di quest’Amministrazione non sono € . 492.000,00, bensì circa €. 315.000,00.

Come più volte ripetuto nelle sedi istituzionali , il 10% del ricavato dalle vendita di dette aree PIP deve essere destinato alla riduzione dei mutui, oltre alla quota di indennizzo da pagare per la riduzione degli stessi, quindi a conti fatti l’Amministrazione ha a disposizione la somma di circa € 278.000,00 netti, che ha deciso di investire come segue:

- Manutenzione Centro Peppino Impastato

- Costruzione ossaretti nel Cimitero del Capoluogo

- Realizzazione nuovo campo comune al cimitero delle Pianore

- Manutenzione impianto antincendio alla Palestra comunale

- Efficientamento Scuola Elementare di San Donato (oggetto di finanziamento regionale per il quale il Comune ha compartecipato con risorse proprie)

- Manutenzione strade comunali

Come ben dovrebbe sapere l’ex Sindaco Parrella, il Comune deve essere amministrato con diligenza e senso di responsabilità, pertanto non può far conto su somme per cui il privato si era impegnato a versare, prima della scadenza del termine di pagamento, che poi non è avvenuto.

Merita di essere ricordato – conclude il Sindaco – che l’attuale maggioranza ha messo in condizione gli imprenditori di essere interessati ad investire nel PIP, pubblicando un bando, dal 2012 mai più comparso, per l’acquisto di aree di proprietà comunale.

Queste scelte denotano serietà, senso di responsabilità ed una visione politica che non naviga nel buio, ma segue un’attenta programmazione".

Il Sindaco Manuela Del Grande

