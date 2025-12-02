Scoperte colf e badanti sconosciute al fisco in Garfagnana, evasione per 500mila euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca ha intensificato i controlli sul lavoro domestico, settore in cui il lavoro nero resta un problema diffuso. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana hanno individuato 8 lavoratori, tutti stranieri residenti in Garfagnana, che tra il 2017 e il 2023 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo regolarmente assunti con contratti di collaborazione familiare.

Le indagini hanno rilevato un’evasione fiscale di oltre 500 mila euro, con i datori di lavoro che avevano invece regolarmente versato i contributi all’Inps. La violazione riguarda il superamento della “no tax area”, soglia di reddito sotto la quale non si paga l’IRPEF.

Le verifiche proseguiranno per accertare eventuali indebite percezioni di prestazioni sociali agevolate, come reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. L’attività evidenzia il ruolo della Guardia di Finanza nella tutela della legalità fiscale e della correttezza nei confronti dei contribuenti.