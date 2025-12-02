Scuole a Montelupo, da FdI: "Divelta staccionata. Degrado e incuria"

"Un'immagine di ordinaria incuria e degrado urbano alle scuole di Montelupo dove una staccionata di legno, posta a delimitazione di un’area verde, adiacente a un parcheggio pubblico. La struttura in legno chiaramente danneggiata si presenta con le assi principali divelte, offrendo uno spettacolo poco edificante e sollevando interrogativi sulla manutenzione delle aree pubbliche" riferisce la coordinatrice di Fratelli d’Italia Elisabetta Villani.

"Non è chiaro se il danno è stato causato da un atto vandalico o da un evento atmosferico. Varie segnalazioni della cittadinanza vengono evidenziate sui social media".

"È un peccato vedere questi segni di abbandono," commenta un residente che preferisce rimanere anonimo”. "Non è solo una questione di estetica. Una struttura danneggiata così può diventare un pericolo, specialmente per i bambini che giocano in zona o per chi non la vede bene di notte."

"I cittadini chiedono maggiore attenzione e una manutenzione più assidua per garantire la sicurezza e la dignità degli spazi comuni. Si attende ora la presa di posizione e l'azione celere dell'ufficio tecnico comunale per la rimozione o riparazione della staccionata, prima che la situazione possa degenerare ulteriormente" dicono da FdI.

