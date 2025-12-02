Sicurezza, due giorni di formazione a Firenze con la polizia stradale

Si sono conclusi due giorni di aggiornamento professionale che hanno visto nel capoluogo toscano un vero e proprio laboratorio della sicurezza stradale. Nelle giornate del 25 e 26 novembre 2025, infatti, si è svolto, sotto la regia del Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, un modulo formativo di alto profilo dedicato alle nuove “Linee Guida per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale”.

L'evento ha avuto l'obiettivo di analizzare e approfondire le direttive operative più recenti, alternando una rigorosa parte teorica a sessioni pratiche, fondamentali per tradurre le norme in procedure concrete d'intervento efficaci e uniformi su tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa, organizzata dal Compartimento Polizia Stradale per la Toscana, in collaborazione con ANAS e le concessionarie delle rete autostradale regionale ASPI, SAT, CDT E SALT nonché con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Firenze, ha avuto, quale punto di forza, la presenza di un team di formatori e istruttori che ha garantito un livello di approfondimento tecnico d'eccezione e un focus mirato tra tutti coloro che svolgono un ruolo strategico per la gestione degli interventi congiunti sulla viabilità di competenza, come previsto dalle Linee Guida operative per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

La conclusione dei lavori ha lasciato un messaggio chiaro, che va oltre l'evento specifico: la formazione continua rappresenta un pilastro della sicurezza, nonché lo strumento più potente a disposizione di quanti sono al servizio della sicurezza della circolazione stradale.

In un contesto normativo e sociale in rapida evoluzione, l'aggiornamento non è un semplice adempimento burocratico, ma un dovere etico e operativo.

Avere operatori preparati significa garantire al cittadino un servizio su strada capace di unire il rigore della legge alla capacità di gestire situazioni complesse con professionalità ed equilibrio.

La sicurezza sulle nostre strade si costruisce innanzitutto qui: investendo sulla competenza di chi indossa la divisa, perché ogni ora passata in aula si traduce in una maggiore tutela degli operatori e degli utenti della strada.

Fonte: Compartimento Polizia Stradale per la Toscana