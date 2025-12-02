Spaccia vicino a un supermercato, arrestato

Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri a Firenze. Fuori dal supermercato di via del Gignoro, a bordo di una bici elettrica, si sarebbe avvicinato a un uomo e avrebbe tirato fuori involucri dalla tasca. Visti i carabinieri, però, sarebbe fuggito.

I militari lo hanno raggiunto dopo un breve inseguimento. Durante l’intervento l’uomo ha opposto resistenza con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo. La successiva perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare un telefono cellulare, 160 euro in contanti e diverse dosi di cocaina, hashish, crack e eroina.

L’uomo, già colpito da un divieto di dimora nel comune di Firenze, è stato arrestato: è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

