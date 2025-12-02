Successo per ‘Insieme per ATT’: emozioni, musica e solidarietà per i pazienti oncologici

Tante persone per la serata organizzata dall’Associazione Tumori Toscana. Emozioni e divertimento con: Chiara Francini, Federico Russo e I Tre Moschettieri Cello Quartet e l’annuncio di un nuovo grande progetto

Venerdì 28 Novembre, presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze si è svolto l’evento dell’Associazione Tumori Toscana “Insieme per ATT”. È stata una serata fra ironia, emozioni e riflessioni, finalizzata alla raccolta fondi per il servizio di cure domiciliari oncologiche gratuite ai pazienti di Firenze, Prato, Pistoia e province.

Dopo il cocktail nel foyer, gli ospiti si sono accomodati in sala accolti dal Presidente ATT Giuseppe Spinelli che ha annunciato la nascita di un nuovo importante progetto, il nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica ATT.

È stata poi la volta di Federico Russo e Chiara Francini. Il conduttore radiofonico e televisivo e l’attrice e scrittrice hanno dato vita ad un dialogo intenso e divertente fra aneddoti, retroscena e rivelazioni.

Uno dei momenti più intensi è stato quando Chiara ha letto un suo testo inedito scritto per l’occasione.

L’evento è stato arricchito dalla musica de I Tre Moschettieri Cello Quartet, quartetto di violoncellisti che ha condotto gli ospiti in un viaggio musicale trascinante e sorprendente.

“Eventi come questo, ha detto il Presidente Spinelli, sono momenti importanti di condivisione e di partecipazione. È sempre emozionante constatare l’affetto e la vicinanza di tante persone che sostengono l’attività della nostra Associazione, dimostrando di avere a cuore le sorti dei malati oncologici e delle loro famiglie. L’obiettivo dell’ATT è stato sempre, fin dalla nascita, quello di garantire risposte concrete e tempestive a chi affronta un tumore e con il nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica potremo offrire ancora di più ai pazienti oncologici e ai familiari. Sarà, infatti, un luogo dove pazienti e familiari potranno intraprendere percorsi riabilitativi personalizzati, che affiancano le terapie oncologiche, per ritrovare forza, equilibrio, qualità di vita ed un pieno reinserimento nel lavoro e nella società”.

L’Evento è stato realizzato con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con Enic Meetings & Events, da sempre a fianco dell’Associazione.

L’ATT ringrazia Intesa Sanpaolo per la concessione dell’Auditorium.

Ringrazia per il supporto: Iris Compagnia Odontoiatrica, Firenze Parcheggi, Gianni Ugolini Photographer, Paolo & Paola Fiori, Cantina Colli Fiorentini, SMS Società Mutuo Soccorso Tassisti So.Co.Ta Radiotaxi 4242.

Un ringraziamento speciale dell’Associazione va a: Aquaflor Firenze, Arthur Murray Dance Center, Bibi Graetz, Il Cuore delle Cose progetti decorazioni arredamento, Opera Prima Contract & Design, Orlandini Gadgets, Hair Style Protagonista, Quartiere 3 Sogno Artigianale, Starhotels, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Volotea, Zoo.

Fonte: Associazione Tumori Toscana A.T.T. - Ufficio Stampa

