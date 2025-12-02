Teatro, musei, musica: il cartellone per Empoli Città del Natale

Sette rassegne in un unico contenitore culturale che si affianca per tutto il periodo di Empoli Città del Natale con offerte per tutti i gusti. Torna anche quest'anno il cartellone degli eventi di Musica, Teatro, Laboratori e Musei, con il meglio della programmazione culturale del Comune di Empoli (biblioteche, musei) e delle associazioni culturali del territorio.

Così commenta l'assessore alla Cultura Matteo Bensi: "Per questo Natale, lo sforzo dell'amministrazione comunale sul tema cultura è raddoppiato. Abbiamo una mostra cittadina unica come Provincia Novecento all'Antico Ospedale San Giuseppe e un itinerario di arte pubblica come Boule de Neige nelle vie del centro. Queste iniziative si affiancano al cartellone che presentiamo oggi, formato da tanti appuntamenti disseminati per tutta la città. Ringrazio gli uffici comunali e le associazioni che hanno aderito per rendere anche questo Natale un'occasione di incontro tra le persone e di scoperta della città".

Sono 7 le categorie in cui sono suddivisi gli eventi: Musica e Concerti, Eventi per i più Piccoli, Teatro e Spettacolo, Mostre e Musei, Conferenze e Incontri, Mercati e Civico Zero, ossia la rassegna di eventi in biblioteca.

All'interno abbiamo eventi unici come la cerimonia di premiazione del Premio Pozzale-Luigi Russo, il concerto al Palazzo delle Esposizioni del famoso trombettista Paolo Fresu con le sue Christmas Songs (a cura di Empoli Jazz), Ludicomix Christmas Edition il 20 e 21 dicembre e il salvataggio della Befana dal campanile della Collegiata.

Non mancheranno anche i concerti di Natale, a cura delle scuole del territorio come l'Istituto Empoli Est (giovedì 18 dicembre) e la Ss.ma Annunziata (venerdì 12 dicembre), oltre agli appuntamenti dell'associazione Il Contrappunto all'ospedale San Giuseppe (venerdì 19 dicembre), nella Chiesa Collegiata (domenica 21 dicembre) e alla Chiesa di Santa Maria a Ripa (mercoledì 24 dicembre). Giovedì 1 gennaio sarà il momento del Concerto di Capodanno al Palazzo delle Esposizioni.

Invece per gli eventi ricorrenti, troviamo Antiquari in Centro, che in occasione del Natale si sposterà sabato 13 dicembre in piazza del Popolo, i tantissimi eventi della biblioteca 'Fucini' (Baby M-Assaggi Nati per Leggere, Una torre di storie) e gli altrettanti appuntamenti di Empoli Musei tra il Museo Paleontologico e Casa Pontormo. Due appuntamenti artistici importanti hanno come protagonista il Circolo Amatori Arti Figurative con la mostra personale di Silvano Salvadori e la mostra sociale dei pittori del Circolo.

