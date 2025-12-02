Tradizioni storiche, dal Comune di Pisa incrementato a 50mila euro il finanziamento per le associazioni

Il Comune di Pisa ha incrementato, portandolo a 50 mila euro, il finanziamento per sostenere nel 2025 le iniziative di 16 associazioni del territorio impegnate nella valorizzazione e diffusione delle tradizioni storiche cittadine. Le risorse sono state assegnate nelle settimane scorse, al termine di un percorso di coprogettazione che nei mesi precedenti ha coinvolto l’Amministrazione comunale e gli enti del Terzo settore, consentendo di definire in modo condiviso obiettivi e interventi per rafforzare il sistema delle rievocazioni storiche pisane.

“I programmi di coprogettazione con le associazioni di settore per l’attuazione di interventi volti alla valorizzazione, la promozione, la diffusione e il radicamento delle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa cominciano a decollare - dichiara l’assessore alle Tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, Filippo Bedini. In questi anni abbiamo molto insistito con le realtà del nostro territorio perché si organizzassero in modo da strutturarsi come enti del terzo settore. Questo ha consentito, anche per il 2025, di prevedere come Amministrazione comunale una manifestazione di interesse dedicata, per l’individuazione di partenariati finalizzati all’attuazione di interventi per la valorizzazione delle tradizioni storiche, che consente di attribuire le risorse stanziate nei bilanci con questo fine, rendendo le procedure sempre più giuste e trasparenti e consentendo di investire maggiormente, con una progettualità qualitativamente migliore e maggiormente condivisa”.

“Nel 2025 – prosegue l’assessore - abbiamo portato a 50 mila euro i fondi, che nel 2024 erano 30 mila, con un incremento che va quasi a raddoppiare il totale a disposizione. Sono anche aumentati i soggetti che prendono parte alla coprogettazione: quest’anno arriviamo a 16 associazioni, tra cui le più importanti nel campo della rievocazione storica a Pisa, le due che fanno riferimento alle Nobili Parti di Mezzogiorno e Tramontana e 10 associazioni di Magistratura del Gioco del Ponte. Il cospicuo incremento delle risorse messe a disposizione da un lato rappresenta una boccata di ossigeno per le associazioni che ne andranno a beneficiare, stanti i costi per il normale svolgimento delle attività costantemente in aumento, dall’altro testimonia come anche a questo livello del sostegno diretto l’Amministrazione comunale punti con decisione sulle tradizioni storiche e sia consapevole del valore aggiunto imprescindibile che le associazioni portano agli eventi ad esse collegati”.

Al tavolo di coprogettazione hanno partecipato 16 associazioni del territorio, che hanno presentato progetti ritenuti coerenti e meritevoli ai fini della valorizzazione e diffusione delle tradizioni storiche cittadine: Dea Flora APS, Balestrieri di Porta San Marco ASD APS, Cavallo di San Martino APS, Quelli della Stella Bianco Rossa APS, I Satiri APS, Compagnia Balestrieri Pisa APS, APS I Mattaccini, Gli Amici dei Leoni, Magistratura di San Michele APS, Magistratura di Calci, Alma Pisarum APS, Magistratura Sant’Antonio APS, Il Gallo di Borea APS ETS, La Gazza Australe, Il Dragone APS, Musici Sbandieratori Città di Pisa. Ad ognuna di loro l’amministrazione comunale ha concesso un contributo compreso tra i 2.500 e gli 8.500 euro.