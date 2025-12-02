Truffa del falso carabiniere nel Chianti, 23enne arrestato

Cronaca San Casciano in Val di Pesa
Un nuovo caso di truffa del finto carabiniere, stavolta a San Casciano in Val di Pesa, ha portato all'arresto di un 23enne di origini egiziane. I carabinieri sono intervenuti il 26 novembre per difendere un'anziana truffata.

La donna, 87 anni, era rimasta insospettita dalla chiamata del truffatore e aveva contattato il 112. I militari sono andati a casa sua e scoperto che il malfattore aveva chiamato la donna per dirle che la sua auto era stata usata per una rapina, lei avrebbe dovuto - per risarcimento - consegnare gioielli e denaro.

Il 23enne si è qualificato al campanello come il delegato per ricevere la somma ma i carabinieri lo hanno fermato prima che fosse troppo tardi. Il giovane è a Sollicciano.

 

