Use Rosa Scotti sogna la tripletta contro Selargius

Verrebbe facile pensare al non c’è due senza tre ma i patti che coach Alessio Cioni ha fatto con la squadra sono chiari: partita per partita senza mai ripensare a ieri, senza guardare a domani, solo l’oggi con determinazione ed umiltà. Ed è con questo spirito che l’Use Rosa Scotti si prepara a giocare mercoledì sera alle 21 al pala Sammontana la terza partita consecutiva in casa. Avversaria Selargius (arbitri Giustarini di Grosseto e Chiarugi di Pontedera), formazione tradizionalmente ben attrezzata che non a caso viaggia nella parte medio-alta della classifica.

“Il dubbio è il dover giocare la terza partita in così pochi giorni – spiega coach Alessio Cioni – dobbiamo recuperare le energie mentali più che quelle fisiche. Questo è l’aspetto che ci può consentire di affrontare questa partita al massimo delle nostre forze. E’ una sfida difficile perché Selargius è una squadra rodata che si conosce bene e nella quale ha inserito due straniere molto forti. Affrontarla è sempre un problema ma, pur sapendo che ha qualcosa più di noi, giochiamo in casa e vogliamo far valere il fattore campo. Dopo le due vittorie vogliamo ripeterci e la sola ricetta che mi viene in mente è sempre la stessa, la difesa forte per quaranta minuti senza mollare mai”.

La partita, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Use basket tv.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

