Viola prescrizioni dei domiciliari, arrestato Baiardo dopo udienza preliminare a Firenze

Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna noto per i suoi rapporti con i fratelli Graviano, è stato arrestato oggi al tribunale di Firenze per la violazione di una prescrizione legata agli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, avrebbe ricevuto una persona nella sua abitazione di Trabia in provincia di Palermo, contravvenendo ai limiti imposti.

La misura è stata notificata al termine dell’udienza preliminare in cui Baiardo è imputato per favoreggiamento personale e calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cerasa, Giancarlo Ricca, reati aggravati dall’agevolazione mafiosa.

All’udienza si è costituito parte civile Giletti, assistito dall’avvocato Antonio Ingroia. La difesa di Baiardo, rappresentata dall’avvocato Roberto Ventrella, ha sollevato due eccezioni sulle quali il gup Fabio Gugliotta deciderà domani, prima di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Dda di Firenze.