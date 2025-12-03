10eLotto, vinti 23mila euro in Toscana

Esulta la Toscana con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 2 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 23mila euro: in Strada dei Cappuccini, a Siena, è stato realizzato un 3 'Oro' da 13mila euro, mentre in via Palmiro Togliatti a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, l'opzione 'Extra' ha regalato 10mila euro a un fortunato giocatore. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 31,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.
