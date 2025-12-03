Al cinema 'Laghat. Un sogno impossibile', è sostenuto da Regione e Toscana Film Commission

Arriva nelle sale italiane giovedì 11 dicembre Laghat. Un sogno impossibile, il film diretto da Michael Zampino e scritto insieme a Heidrun Schleef, liberamente ispirato al romanzo Laghat, il cavallo normalmente diverso di Enrico Querci. L’opera, sostenuta dal Bando Cinema e Audiovisivo della Regione Toscana 2023 e realizzata con la collaborazione della Toscana Film Commission, è prodotta da VIDEA Group e ALBA Produzioni, e distribuita da Vertice 360.

Il film si ispira a una storia vera e straordinaria: quella di un giovane fantino che ritrova fiducia in sé stesso grazie al legame affettivo e sportivo con Laghat, un purosangue non vedente capace di conquistare vittorie contro ogni previsione. Dopo la première al 43° Torino Film Festival e le due anteprime speciali – al Cinema Moderno di Roma il 3 dicembre e al Cinema Isola Verde di Pisa il 5 dicembre – l’opera debutta ora ufficialmente al cinema.

Il film racconta il percorso di Andrea, ventunenne che lavora con il padre Mario, noto antiquario. L’incontro casuale con Tony, ex allenatore ai tempi della scuola ippica di San Rossore, riaccende in lui il desiderio di tornare a correre. L’unico cavallo a disposizione, però, è Laghat: un purosangue eccezionale ma affetto da una grave menomazione alla vista. Tra Andrea e Laghat nasce così una sfida sportiva e umana che segnerà la crescita del giovane, come fantino e come uomo.

“La Regione Toscana – ha detto l’assessora alla cultura Cristina Manetti - continua a sostenere produzioni cinematografiche e audiovisive girate in Toscana, capaci di affrontare temi rilevanti dal punto di vista sociale, culturale e valoriale. Laghat. Un sogno impossibile racconta una delle pagine più belle dello sport italiano e offre al pubblico un esempio di coraggio, fiducia e determinazione.

Anche questa produzione – ha proseguito Manetti- è stata finanziata con le risorse europee del PR FESR 2021–2027, nell’ambito dell’azione “Sostegno a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive” – Azione 1.3.5 “Sostegno alle imprese culturali”. Ad Alba Produzioni è stato concesso un contributo pari a 181.458,28 euro, a fronte di un plafond dedicato ai lungometraggi di 1,8 milioni di euro.

Nel complesso, il Bando Cinema e Audiovisivo 2023 ha finanziato 32 progetti – 7 cortometraggi, 14 documentari, 8 lungometraggi e 3 serie – per un totale di **3 milioni di euro”

Le riprese toscane si sono svolte tra settembre e ottobre 2024 all’Ippodromo di San Rossore, alla Tenuta La Sterpaia e nel Parco Regionale Migliarino–San Rossore–Massaciuccoli, con il supporto della Toscana Film Commission.

Nel cast: Lorenzo Guidi, Carlotta Antonelli, Hippolyte Girardot ed Edoardo Pesce, protagonisti di un’opera che racconta una delle pagine più emozionanti dello sport italiano, offrendo al tempo stesso una riflessione sul tema della diversità e della fiducia reciproca.

Regione Toscana

(ha collaborato l'ufficio stampa di Fondazione Sistema Toscana)