Auto contro un albero, muore un uomo nel Fiorentino

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in via Diga, dove un’auto è finita fuori carreggiata andando a schiantarsi contro una pianta ad alto fusto. L’allarme è scattato intorno alle ore 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno. La squadra, dopo l’arrivo del personale del 118, ha potuto procedere solo in seguito alla constatazione del decesso dell’automobilista, un uomo nato nel 1977.

Terminate le procedure di rito e i rilievi, i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la vittima dall’abitacolo. Presenti anche gli agenti della polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Notizie correlate