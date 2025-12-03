Castelfranco celebra Santa Barbara: porte aperte alla sede dei Vigili del Fuoco

Come ogni anno, i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto si preparano a festeggiare Santa Barbara, santa patrona dei pompieri. I festeggiamenti prenderanno il via domani, 4 dicembre, a partire dalla mattina.

Per l’occasione, il distaccamento di Castelfranco sarà aperto al pubblico dalle 08.30 alle 12.00. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino la sede dei Vigili del Fuoco, situata in via del Platano 1, nella zona industriale del Macrolotto, e di ammirare i mezzi di soccorso utilizzati quotidianamente dagli operatori.