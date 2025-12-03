Comparsa una 'lista stupri' in un liceo di Lucca

Una cosiddetta “lista stupri” è stata trovata stamani sui bagni del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, in modo simile a quanto avvenuto pochi giorni fa al liceo Giulio Cesare di Roma. Sulla lista lucchese comparirebbero due nomi femminili e un simbolo fallico con la scritta “lista stupri”. La preside ha immediatamente fatto cancellare le scritte e ripulire il muro, mentre sono in corso accertamenti da parte delle autorità scolastiche.

A Roma, la lista rintracciata nei bagni del liceo Giulio Cesare conteneva otto nomi di ragazze e uno di un ragazzo. L’episodio ha suscitato forte indignazione: la preside Paola Senesi, con la collaborazione della Squadra Mobile e della Digos, sta indagando per accertare eventuali profili legati alle elezioni studentesche. La dirigente ha ribadito che l’istituto “lungi dall’essere indifferente alla problematica, è al contrario impegnato costantemente nella proposta condivisa di iniziative miranti a incrementare un reciproco rispetto tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di violenza”. Anche il ministro dell’Istruzione Valditara ha definito l’episodio romano “grave” e ha assicurato che saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, sottolineando l’importanza dei corsi di educazione al rispetto della donna e alle relazioni nelle scuole.

