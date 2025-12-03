Consigliere Burgassi aderisce a Lega, Castelfiorentino di Tutti: "Decisione incoerente e ingiustificabile"

La lista civica Castelfiorentino di Tutti esprime "profondo e netto rammarico per la decisione del consigliere eletto Stefano Burgassi di aderire al gruppo consiliare della Lega. Una scelta che cancella di fatto la rappresentanza della nostra lista, del progetto civico che l’ha generata e della volontà degli elettori che lo hanno sostenuto".

La nostra lista è nata per offrire a Castelfiorentino un percorso autonomo, inclusivo e libero da logiche di partito, costruito dal basso attraverso un comitato civico e trasformato in un programma amministrativo condiviso con la comunità. Il passaggio del consigliere Burgassi a un gruppo politico fortemente connotato sul piano nazionale rappresenta dunque una decisione incoerente, ingiustificabile e in aperto contrasto con l’impegno assunto davanti ai cittadini.

Tanto più grave appare questa scelta alla luce dell’assenza, nei mesi successivi all’elezione, di qualsiasi attività di controllo o indirizzo da parte del consigliere, che ha operato in totale autonomia e senza alcun confronto con il comitato civico che ne ha sostenuto la candidatura.

In una fase in cui Castelfiorentino affronta sfide profonde e complesse, riteniamo indispensabile un impegno istituzionale capace di superare divisioni artificiali e dinamiche ideologiche importate da altri livelli della politica. Servono visioni nuove, collaborazione e un uso responsabile delle competenze presenti sul territorio.

Per rispetto degli elettori e della natura civica del progetto originario, riteniamo che il gesto più trasparente e corretto sia quello di rassegnare le dimissioni, permettendo così la ricostituzione del gruppo consiliare nel solco della volontà popolare.

Castelfiorentino di Tutti "conferma il proprio impegno verso la comunità e continuerà a lavorare, dentro e fuori le istituzioni, per proporre soluzioni concrete ai problemi del territorio, nel segno della partecipazione, della coerenza e dell’interesse generale".

Lista Civica Castelfiorentino di Tutti