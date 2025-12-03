Da Peccioli a New Orleans, in arrivo programmi di scambio per i giovani

Il Consiglio Comunale di Peccioli ha approvato una delibera che segna un nuovo passo nel percorso di apertura internazionale del territorio: la creazione di strumenti dedicati ai giovani per partecipare a esperienze culturali, artistiche, educative e formative nella città di New Orleans, negli Stati Uniti.

La decisione nasce dalla recente sottoscrizione del Memorandum d’Intesa tra Peccioli e New Orleans, firmato ufficialmente il 26 settembre 2025 durante l’International Arts Festival and Sister Cities Summit. L’accordo avvia un rapporto di amicizia istituzionale fondato sulla collaborazione culturale, artistica e educativa, con un’attenzione speciale agli scambi per gli studenti e i giovani.

Coerentemente con le linee programmatiche di mandato, l’amministrazione conferma il proprio impegno per uno sviluppo che integri cultura, turismo, formazione e innovazione, puntando su opportunità internazionali in grado di arricchire la comunità.

Con la delibera approvata, il Consiglio dà indirizzo a definire procedure e strumenti operativi – tra cui un possibile avviso pubblico – per selezionare giovani residenti interessati a partecipare a programmi di scambio nella città americana. I percorsi saranno accompagnati da forme di supporto organizzativo e logistico.

"Peccioli continua a investire sui giovani, promuovendo esperienze che aprono la mente, creano competenze e rafforzano il senso di comunità – ha affermato il sindaco, Renzo Macelloni –. La collaborazione con New Orleans, città simbolo di creatività, musica e multiculturalismo, rappresenta un’occasione straordinaria per far crescere la nostra comunità".

Con questo nuovo capitolo, Peccioli consolida la propria vocazione a essere un territorio dinamico, aperto e innovativo, capace di trasformare le relazioni internazionali in opportunità concrete per il futuro. Un borgo e una comunità con il cuore in Valdera, la testa nel mondo.

Fonte: Comune di Peccioli