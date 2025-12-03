Eduscopio 2025: il Virgilio di Empoli miglior liceo classico della provincia di Firenze

Il nuovo rapporto Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli ridisegna la mappa dei migliori istituti superiori toscani. Per gli studenti intenzionati a proseguire gli studi universitari, il liceo classico Virgilio di Empoli conquista il primo posto nella provincia di Firenze, superando lo storico Galileo del capoluogo.

Tra i licei scientifici domina il Machiavelli Capponi di Firenze, seguito dal Pontormo di Empoli e dal Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. Anche nei linguistici il Machiavelli Capponi si conferma al vertice, davanti al Checchi di Fucecchio e allo stesso Virgilio di Empoli.

Passando agli istituti che preparano al mondo del lavoro, il primato nell’indice di occupazione dei diplomati spetta al Chino Chini di Borgo San Lorenzo, con l’80% di inserimento. Seguono il Ferraris Brunelleschi di Empoli (78%) e l’Enriques di Castelfiorentino (76%).

Il rapporto ha analizzato i percorsi di oltre 1,3 milioni di diplomati provenienti da 8.150 scuole, riferiti agli anni scolastici 2019-2022.

Nelle altre province toscane emergono diversi istituti di eccellenza:

Ad Arezzo, il Varchi di Montevarchi guida sia i classici sia gli scientifici.

A Grosseto, l’Aldi primeggia sia tra classici sia tra scientifici, mentre per i linguistici si distingue l’Is Follonica.

A Livorno, il Niccolini Palli è al vertice dei classici, il Carducci-Volta-Pacinotti degli scientifici e linguistici.

A Lucca, spiccano il Machiavelli (classico), il Benedetti-Majorana (scientifico) e il Carducci di Viareggio (linguistico).

A Massa Carrara, primi il Pellegrino Rossi, il Leonardo da Vinci di Villafranca e il Montessori-Repetti.

A Pisa, migliori risultano il XX Aprile di Pontedera, lo scientifico Dini e il linguistico Carducci del capoluogo.

A Pistoia, eccellenze sono il Forteguerri, il Lorenzini di Pescia e il suo indirizzo linguistico.

A Siena, guidano la classifica il Volta di Colle Val d’Elsa, il Galilei e il San Giovanni Bosco-Cennini.

Notizie correlate